黎明兴总理：外交部门为构建有利于发展的对外格局作出贡献

越通社河内——在第33次外交会议框架内，8月4日上午，越南政府总理黎明兴在河内出席主题为“突破思维·果断行动·务实见效——外交服务国家发展新阶段”的全体会议，并发表指导性讲话。



本次全会共有500余名代表出席，会议以视频连线方式同步连接全国34个省市及99个越南驻外代表机构。与会代表围绕如何充分发挥外交工作对经济增长的支撑作用、推动发展模式转型、提升国家自主自强能力及综合竞争力等核心议题展开了深入研讨。



越南外交部长黎怀忠在开幕致辞中指出，服务发展的外交已成为该部门的核心任务，为经济社会发展及提升越南国际地位作出了切实贡献。2024—2025年间，越南驻外代表机构累计开展贸易、投资与旅游促进活动逾1200项，支持地方对接活动550余场，推动签署约230项国际合作协定。经济外交、科技外交、能源外交及伴随企业的工作已逐步实现从“促进”向“实质性支持”的转变。



黎明兴在讲话中要求外交部门进一步革新思维、转变工作方式，突出主动性和务实性，以发展实效论成绩；并强化与各部委、地方及企业的协作，共同推动实现两位数增长目标，服务国家突破中等收入陷阱。



黎明兴对外交部门明确提出三项重点要求：一是加快从“开路先锋”角色向“与企业和地方同行”转型，紧盯各项承诺落实进展，全力推动项目落地、资金到位、工程投产运营；二是推动从资源吸引向资源转化跃升，将投资引进与核心技术转让、人才培养、战略技术攻关以及海外越南高端人才和创新资源引进有机结合；三是主动参与环境、劳动、数据、人工智能及供应链等领域新标准和新规则的塑造，善于将外部压力与挑战转化为发展新动能。



越南政府总理黎明兴和外交部领导人指导全体会议。图自越通社

关于今后的任务， 黎明兴要求外交部门继续紧密遵循中央、政治局、书记处的领导以及政府的指导调控；维护和平稳定的环境和有利的对外格局；提高研究、预测和战略参谋的质量；巩固传统市场，开拓新市场，发挥各项自贸协定的效益；大力吸引资源与技术转让、创新相结合；加强科技外交，支持企业获取战略技术，并尽早试点实施科技大使和科技特使机制。



会议听取了各部委、地方、越南驻外代表机构首席代表及企业界关于多项解决方案的发言，涉及有效挖掘与重要合作伙伴的合作潜力、扩大出口市场、推动科技外交、吸引高质量投资、保障能源安全、提升越南农产品在全球价值链中的地位、实施“走出去”计划以及加强外交部、越南驻外代表机构与地方和企业之间的协调机制。



在会议总结发言中，黎怀忠强调外交部门将以“突破思维、果断行动、务求实效”为工作纲领，迅速将各项重大战略部署细化为具体行动方案。黎怀忠要求外交部各所属单位及驻外代表机构持续提升研究分析、形势研判与战略参谋水平，强化跨部门协同联动，大力创新支持地方及企业发展的方式方法，充分发挥外交在拓展市场、吸引资源、推动科技进步、促进创新和数字化转型中的先锋引领作用，切实为国家新发展阶段各项目标任务的实现贡献外交力量。



同日，越南外交部还举行了表彰仪式，向在服务国家发展对外工作中取得优异成绩的集体颁发政府竞赛锦旗、政府总理奖状及外交部长奖状。（完）