第十一届越南-浙江出口商品交易会即将举行

越通社胡志明市——越南广告博览公司（Vinexad）代表表示，第十四届越南-浙江出口商品交易会将于2026年8月13日至15日在胡志明市西贡会展中心（SECC）正式举行。



本届展会的亮点在于与2026越南体育及健身用品展览会（Vietnam Sport Show 2026）和2026年越南电动车及自行车展览会（Vietnam Cycle Expo 2026）同步举行，形成大型专业贸易系列活动。



该系列活动预计将吸引来自15个国家和地区的400家企业参展，设520个展位，总展览面积达1万平方米。展会集中展示浙江省的优势出口商品，突出运动及户外用品、日用消费品、两轮车及其零部件等领域，满足越南市场日益多样化的消费趋势与需求。



近年来，越南继续保持积极的经济增长势头，被评估为东南亚地区最具活力的市场之一。凭借作为中国外贸经济发达省份之一的优势，浙江省不断扩大并深化与越南的经贸合作关系。



2025年，越南与浙江省的双边贸易额约达200亿美元，占越中双边贸易总额的10%左右。



随着消费市场的扩展和购买力的日益提升，越南正成为浙江高质量出口产品极具潜力的市场，同时也为双方企业界开辟了诸多合作与发展机遇。



2026年4月，在越南共产党中央委员会总书记、国家主席苏林访华期间，两国发表了联合声明，确认推动具有战略意义的越中命运共同体建设迈上新高度。



在两国最高领导人的战略指引下，加快“一带一路”倡议与“两廊一圈”框架对接，有望大幅降低跨境物流成本，为浙江企业拓展越南市场创造更加便利的条件。



据专家评估，第十四届越南-浙江出口商品交易会不仅是展示和介绍浙江省代表性出口产品的平台，更是经贸对接的桥梁，有助于双方企业增进市场了解、寻找合作伙伴并扩大合作机遇。（完）

越通社