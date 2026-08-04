汇丰银行：第10-NQ/TW号决议改变越南吸引外资的“衡量标准”

越通社河内——越南已成功确立了作为全球最具吸引力的外商直接投资（FDI）目的地之一的地位。然而，依靠吸引外资来推动出口的发展模式具有一定的局限性，下一阶段的发展不仅要求吸引投资资金，更要求从该资金流中创造并留住更大的价值。越共中央政治局关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议明确体现了这一决心，这是越南吸引外资战略的重要一步。



这是汇丰银行（越南）环球银行业务部总监理查德·巴恩斯利（Richard Barnsley）在最新发布的一份越南FDI报告中作出的评价。



投资乐土



理查德·巴恩斯利先生认为，政治局于2026年6月8日颁布的关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议，为“革新2.0”阶段的外商直接投资发展描绘了全新愿景。



汇丰银行专家指出，第10-NQ/TW号决议的亮点在于FDI发展思维的转变。如果说过去主要以注册资本规模或项目数量来衡量成功，那么在下一阶段，FDI的成效将通过技术转移成效 、研发(R&D)活动的发展情况、高质量人力资源培训以及提升越南企业参与全球价值链的比例来进行评估。



这一导向通过2025—2030年阶段极具雄心的目标得到了具体化。越南设定的目标是吸引2000亿至3000亿美元的新增注册FDI，实际到位资金达1500亿至2000亿美元；其中约75%的资金流来自发达经济体。此外，第10-NQ/TW号决议还力争实现让1万家国内企业参与FDI企业的供应链，并吸引至少三家全球顶尖科技集团在越南设立区域总部或研发中心。



理查德·巴恩斯利表示，这些目标反映了越南全新的发展导向；其中，FDI不仅能够补充资金来源，更将发挥，更发挥着推动技术创新、提高生产力以及为国内企业部门注入发展动力的作用。



构建强劲的投资生态系统



汇丰银行认为，第10-NQ/TW号决议是在全球吸引FDI竞争步入新阶段的背景下颁布的。在世界上，随着各国竞相吸引质量日益提高的资金流，传统财政优惠政策的效果正逐渐减弱。越南不能也不应永远寄希望于依靠传统优势（特别是单纯依靠劳动力成本）来保持竞争力。

在富寿省平川一工业区星级工程（Star Engineers）越南公司的电子零部件生产线。图自越通社

当今的战略投资者越来越看重体制质量、政策可预测性、劳动力素质以及政府推进改革的速度。相比于每小时工资水平，生产力、自动化和创新能力正变得日益重要。



因此，在许多方面，第10-NQ/TW号决议反映了从“优惠政策”转向“制度优势” 。地缘政治的不确定性、全球贸易模式的变化以及人工智能的快速发展，使这一转变更具意义。在企业重组全球供应链之际，他们正在寻找具备韧性、可预测性并由创新驱动的投资目的地。强有力的体制已成为一个国家所能提供的最有价值的竞争优势之一。



“越南在过去四十年中取得的成功是建立在开放、务实和对改革的不懈坚持之上的。第10-NQ/TW号决议表明，这些品质历久弥新。如今的目标已不仅仅是吸引更多的新鸟前来栖息，越南旨在构建一个生态系统，让投资者选择留下来、去创新、去发展，共同筑造一片更加繁茂的森林，让国际投资者与越南企业都能在其中实现共同繁荣。”汇丰银行专家评论道。（完）



