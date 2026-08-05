经济

新一代FDI资金强劲涌入同奈

同奈市统计数据显示，新一代外商直接投资资金（FDI）正强劲涌入同奈，表明同奈市的投资环境持续改善，外国投资者关注度提高，特别是在加工制造业、辅助产业、物流等领域。

同奈省一角。图自越通社
同奈省一角。图自越通社

越通社同奈 —— 同奈市统计数据显示，新一代外商直接投资资金（FDI）正强劲涌入同奈，表明同奈市的投资环境持续改善，外国投资者关注度提高，特别是在加工制造业、辅助产业、物流等领域。

据同奈市人民委员会报告，2026年前7个月，该市吸引FDI资金达15.7亿美元，其中包括50多个新批项目和近70个增资项目。

在7个月投资同奈的FDI项目中，大部分是高科技、现代技术、环境友好、高附加值等项目，遵循越共中央政治局2026年6月8日关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议精神。

在50多个新批项目中，有3个来自荷兰的FDI项目，投资额3.26亿美元，在2026年初至今投资同奈工业园区的各国和地区中居首位。此外，有8个新加坡投资项目，总投资额超过2亿美元；2个韩国项目，投资额3470万美元等。

同奈工业园区管理委员会表示，在投资工业园区的项目中，从事辅助产业项目有14个，注册资本总额4.28亿美元。新吸引项目主要集中在电子电器零部件生产、机械制造、食品生产和加工、塑料制品、预制金属制品、机械制造等行业。

同奈工业园区管理委员会强调，多年来，同奈政府坚持有选择性地吸引FDI，优先选择高科技、现代技术、辅助产业项目，目标指向可持续发展，为稳定增长、提高当地民众收入和增加财政收入作出贡献。

同奈省工业园区管理委员会主持工作的副主任范越方表示，目前同奈市正在运营的工业园区有44个，吸引来自45个国家和地区的1952个FDI项目，注册资本总额381.8亿美元。此外还有847个国内投资项目，注册资本总额近175万亿越盾。

投资同奈工业园区注册资本总额领先的国家和地区包括韩国、日本、中国台湾、中国、新加坡等。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #新一代FDI资金 #同奈省经济 #FDI #外资 同奈省
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

构建与隆城机场对接的无缝交通网络。图自越通社

构建与隆城机场对接的无缝交通网络

随着多条连接隆城国际机场（隆城机场）的高速公路和环线公路抓紧完工，同奈市正在建设一系列现代路线，构建与越南这一最大机场闭环相连的交通网络。

同奈——新时代腾飞的雄心。图自越通社

同奈——新时代腾飞的雄心

自2026年4月30日合并，并正式成为中央直辖市后，同奈省正面临一个历史性的发展机遇，以在新的发展空间中全面重新定位其角色和地位。这不仅是行政上的转变，更为该地方在社会经济各领域，特别是旅游、服务和创新创意领域实现突破开辟了巨大空间。

隆成国际航空港正在建设。图自越通社

同奈省批准三项重点交通建设项目投资主张

同奈省人民议会刚刚通过了总投资额逾110万亿越盾（折合人民币283亿元），连接同奈省—胡志明市以及西原地区、中部和西南部各重点经济区域的三项重点交通建设项目的投资主张。

更多

5号油汀太阳能发电厂项目正式开工。图自越通社

5号油汀太阳能发电厂项目正式开工

5号油汀太阳能发电厂项目8月4日在位于西宁省杨明珠乡油汀湖正式开工建设。该项目装机容量450兆瓦，投资总额7774亿越盾，是迄今西宁省装机规模最大的太阳能发电项目，为落实清洁能源发展战略、保障国家能源安全以及推动能源绿色、可持续转型作出重要贡献。

榕橘炼油厂新增原油储罐竣工投运。图自越通社

榕橘炼油厂新增原油储罐竣工投运

8月4日，越南国家工业与能源集团（Petrovietnam）成员企业——越南炼化股份总公司（BSR）在榕橘炼油厂举行新增原油储罐项目竣工投运仪式。

消费者参观产品。图自越通社

拉动经济增长的两大重要引擎

据越南财政部统计局公布的消息，国内消费和旅游业继续成为推动服务业乃至经济体增长的重要动力。全国多个省市生活必需品消费和休闲娱乐、旅游度假等服务实现均衡增长，为2026年剩余月份经济跑出“加速度”奠定了坚实基础。

位于胡志明市新福坊的韩国晓星（Hyosung）化工厂一角 。图自越通社

汇丰银行：第10-NQ/TW号决议改变越南吸引外资的“衡量标准”

越南已成功确立了作为全球最具吸引力的外商直接投资（FDI）目的地之一的地位。然而，依靠吸引外资来推动出口的发展模式具有一定的局限性，下一阶段的发展不仅要求吸引投资资金，更要求从该资金流中创造并留住更大的价值。越共中央政治局关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议明确体现了这一决心，这是越南吸引外资战略的重要一步。

本田（越南）公司在同文二号工业园区的生产线。图自越通社

2026年前7个月越南工业生产增速创多年新高

据越南财政部统计局最新公布的数据，7月份工业生产指数（IIP）预计环比增长1.2%，同比增长14.5%。累计2026年前7个月，IIP指数同比增长11.4%，创多年来自年初7个月同期最高增幅。

附图：建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）和数字孪生（Digital Twin）等先进技术正得到强力应用。图自越通社

第57-NQ/TW号决议：重塑建设行业新流程

在越共中央政治局关于发展国家科学技术、创新创业与数字化转型的第57-NQ/TW号决议实施一年多后，建设部初步形成了具有高度互联互通共性数据的生态系统。建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）和数字孪生（Digital Twin）等先进技术得到强力应用，旨在从根本上改变国家管理模式，同时为这一重点经济行业之一开辟突破性发展道路。

前7个月越南经济保持增长势头迈向两位数目标。图自越通社

前7个月越南经济保持增长势头迈向两位数目标

2026年前7个月的经济社会画卷继续呈现诸多积极信号，通胀得到控制，财政收入、外商直接投资、进出口、公共投资拨付和企业活动均保持增长势头。然而，实现全年GDP增长10%及以上目标的压力仍然很大。

顾客在永旺（龙边）超市选购商品。图自越通社

油价和食品价格回落带动越南7月CPI环比下降0.12%

越南财政部统计局8月3日上午公布的数据显示，2026年7月居民消费价格指数（CPI）环比下降0.12%。这一回落主要得益于国内成品油价格随国际燃料市场走低以及粮食和食品供应充足带动价格下行。

清化省清化水产品进出口股份公司工厂蛤蜊加工出口环节。图自越通社

农林水产品出口增长近12%

2026年前7个月，农林水产品出口总额达近428亿美元，同比增长7.5%。其中，农产品出口额约达222亿美元，同比增长2.4%；畜牧产品达4.55亿美元，增长33.2%；水产品达68.5亿美元，增长12.7%；林产品达109.6亿美元，增长5.8%等。

前7个月，新成立注册企业数量达12.59万多家，注册资本总额达近1518.9万亿越盾，反映出经济复苏态势。图自越通社

今年前7个月全国新设企业同比增长16.9%

据财政部统计局8月3日上午刚公布的2026年前7个月社会经济状况报告，全国共有12.59万多家新成立企业，同比增长16.9%。值得注意的是，注册资本总额达近1518.9万亿越盾，大幅增长63.6%。

葡李番荔枝果实饱满均匀，散发着富寿乡间特有的清甜滋味。图自越通社

越南富寿省：葡李番荔枝迎来丰收季

八月伊始，富寿省大廷乡的层层山坡上，葡李番荔枝进入了最繁忙的收获时节。一颗颗饱满圆润、香甜诱人的果实，天未亮就被农户们小心翼翼地采摘下来，抢“鲜”送往消费者手中。

海防市MPC港。图自越通社

前7个月越南进出口总额增长28%以上

2026年前7个月，越南货物进出口总额达6595.8亿美元，同比增长28.1%。值得注意的是，进口增速快于出口，导致货物贸易逆差达205.2亿美元，主要原因在于服务于生产活动的原材料、机械设备及商品的进口需求增加。

中越友谊关—友谊智能口岸全景。图自越通社

越南修订《海关法》 促进跨境贸易便利化

越南国会常务委员会第四次会议审议的《〈海关法〉若干条款修改补充法（草案）》旨在创新企业监管思路，由以货物分类管理为主转向基于企业守法合规程度的数据化监管，依托集成人工智能（AI）的系统自动作出管理决策。

今年第二季度越南经济增长8.39%，带动上半年经济增速达8.18%。图自越通社

国际视角下的越南经济：增长势头强劲 宏观经济指标迎考验

各国际组织评价，2026年上半年，越南经济展现出令人瞩目的增长韧性，经济增长更加均衡，带动效应也更加广泛。然而，在政策空间逐渐收窄的背景下，经济快速增长也使宏观经济各项指标变得更加敏感，为下半年冲刺全年目标带来了新的调控挑战。

同奈市计划到2030年实现榴莲产量36万吨的目标。图自越通社

越南水果在中国市场迎“飞跃”机遇

在实现2026年农林渔业出口额达740亿美元的目标中，果蔬行业有望继续成为重要的增长动力。凭借两位数的增长势头与广阔的市场空间，特别是在中国市场，并随着种植基地和包装厂代码瓶颈的逐步破解，该行业正迎来突破发展的良机。

隆城机场航站楼进入收尾阶段。图自越通社

隆城机场航站楼进入收尾阶段 力争9月试运行

按计划，隆城国际机场将于2026年9月开始试运行，并于年底前投入商业运营。为实现这一目标，各施工单位正集中资源完善重点标段，特别是加快被视为项目“核心”的客运航站楼的建设与设备安装。