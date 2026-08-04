2026年前7个月越南工业生产增速创多年新高

越通社河内——据越南财政部统计局最新公布的数据，7月份工业生产指数（IIP）预计环比增长1.2%，同比增长14.5%。累计2026年前7个月，IIP指数同比增长11.4%，创多年来自年初7个月同期最高增幅。



统计局领导表示，7月份工业生产积极增长得益于多项新增产能投入运行，生产经营活动扩大。



在各工业行业中，加工制造业继续贡献最大增幅，7月份生产指数同比增长15%。其次是供水、废物和废水管理处理业增长14.9%；电力生产和配电业增长12.5%；采矿业增长10.4%。



累计2026年前7个月，加工制造业IIP指数增长12%，对整体增幅贡献9.3个百分点；采矿业增长6.6%，贡献1个百分点；电力生产和配电业增长9.9%，贡献0.9个百分点；供水、废物和废水管理处理业增长10%，贡献0.2个百分点。



7月份部分重点工业行业生产同比实现增长，如：金属制造业增长23.5%；机动车辆制造业增长16.0%；饮料制造业增长15.7%；其他非金属矿物制品业和其他运输设备制造业均增长13.5%等。反之，硬煤和褐煤开采业IIP指数下降3.1%。



值得关注的是，2026年前7个月全国34个省市工业生产指数均实现同比增长；其中，部分地方因加工制造业表现突出而录得较高增幅，其中，河静省增长34.6%；广宁省增长33.6%；宁平省增长27.4%；乂安省增长25.0%；富寿省增长24.7%；太原省增长21.4%。电力生产和配电业生产指数增长较高的地方有：河静省增长54%；富寿省增长13.7%；北宁省增长11.8%。



反之，部分地方因加工制造业增速未达预期而IIP指数增幅较低，其中，莱州省增长3.6%；谅山省增长2.2%；山罗省下降0.3%。



部分地方电力生产和配电业指数增幅也较低，如：莱州省增长3.3%；嘉莱省增长3.0%。此外，部分地方采矿业生产指数下降，如：芹苴市下降49.1%；宣光省下降6.8%；嘉莱省下降4.3%。

多种主要工业产品同比录得显著增长，反映了工业领域的复苏和产能扩张态势。领先的是摩托车增长31.1%，其次是笔记本电脑增长30.7%，轧钢增长24.7%，汽车增长24.3%，加工水海产品增长21.2%。这些数据表明多领域的市场需求和生产能力持续改善。



然而，部分产品同比仍出现下降；其中，NPK复合肥下降10.9%，味精下降7.8%，皮革鞋类下降4.9%，洁净煤下降3.1%，反映这些领域仍承受消费需求和市场波动的压力。



与此同时，工业领域的劳动力市场也保持积极态势。截至2026年7月1日，工业企业就业人数环比增长1.0%，同比增长3.1%。



按行业看，加工制造业、电力燃气热水蒸汽生产和空调供应等领域的企业就业人数均实现环比和同比增长，反映了生产扩张需求和基础产业的稳定发展。



仅采矿业企业就业人数环比增加但同比减少，表明经济结构调整进程正在减少对资源开采的依赖，有助于提升增长质量并迈向可持续发展。



总体来看，工业增长在大部分地区呈现广泛扩散态势，但行业和区域之间存在分化，这要求继续推进结构重组、提高生产率、促进加工制造业发展并确保经济可持续增长。（完）