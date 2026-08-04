经济

2026年前7个月越南工业生产增速创多年新高

据越南财政部统计局最新公布的数据，7月份工业生产指数（IIP）预计环比增长1.2%，同比增长14.5%。累计2026年前7个月，IIP指数同比增长11.4%，创多年来自年初7个月同期最高增幅。

本田（越南）公司在同文二号工业园区的生产线。图自越通社
本田（越南）公司在同文二号工业园区的生产线。图自越通社

越通社河内——据越南财政部统计局最新公布的数据，7月份工业生产指数（IIP）预计环比增长1.2%，同比增长14.5%。累计2026年前7个月，IIP指数同比增长11.4%，创多年来自年初7个月同期最高增幅。

统计局领导表示，7月份工业生产积极增长得益于多项新增产能投入运行，生产经营活动扩大。

在各工业行业中，加工制造业继续贡献最大增幅，7月份生产指数同比增长15%。其次是供水、废物和废水管理处理业增长14.9%；电力生产和配电业增长12.5%；采矿业增长10.4%。

累计2026年前7个月，加工制造业IIP指数增长12%，对整体增幅贡献9.3个百分点；采矿业增长6.6%，贡献1个百分点；电力生产和配电业增长9.9%，贡献0.9个百分点；供水、废物和废水管理处理业增长10%，贡献0.2个百分点。

7月份部分重点工业行业生产同比实现增长，如：金属制造业增长23.5%；机动车辆制造业增长16.0%；饮料制造业增长15.7%；其他非金属矿物制品业和其他运输设备制造业均增长13.5%等。反之，硬煤和褐煤开采业IIP指数下降3.1%。

值得关注的是，2026年前7个月全国34个省市工业生产指数均实现同比增长；其中，部分地方因加工制造业表现突出而录得较高增幅，其中，河静省增长34.6%；广宁省增长33.6%；宁平省增长27.4%；乂安省增长25.0%；富寿省增长24.7%；太原省增长21.4%。电力生产和配电业生产指数增长较高的地方有：河静省增长54%；富寿省增长13.7%；北宁省增长11.8%。

反之，部分地方因加工制造业增速未达预期而IIP指数增幅较低，其中，莱州省增长3.6%；谅山省增长2.2%；山罗省下降0.3%。

部分地方电力生产和配电业指数增幅也较低，如：莱州省增长3.3%；嘉莱省增长3.0%。此外，部分地方采矿业生产指数下降，如：芹苴市下降49.1%；宣光省下降6.8%；嘉莱省下降4.3%。

位于同文二号工业区的本田公司（越南）的生产线。图自越通社

越南工业生产继续保持增长势头

今年上半年，越南工业生产继续保持积极增长势头，工业生产指数（IIP）同比预计增长10.8%，创2019年以来最高增幅。这一增长动力主要源于出口市场的乐观信号、新投资项目的资金流入以及企业强劲的扩产浪潮。

多种主要工业产品同比录得显著增长，反映了工业领域的复苏和产能扩张态势。领先的是摩托车增长31.1%，其次是笔记本电脑增长30.7%，轧钢增长24.7%，汽车增长24.3%，加工水海产品增长21.2%。这些数据表明多领域的市场需求和生产能力持续改善。

然而，部分产品同比仍出现下降；其中，NPK复合肥下降10.9%，味精下降7.8%，皮革鞋类下降4.9%，洁净煤下降3.1%，反映这些领域仍承受消费需求和市场波动的压力。

与此同时，工业领域的劳动力市场也保持积极态势。截至2026年7月1日，工业企业就业人数环比增长1.0%，同比增长3.1%。

按行业看，加工制造业、电力燃气热水蒸汽生产和空调供应等领域的企业就业人数均实现环比和同比增长，反映了生产扩张需求和基础产业的稳定发展。

仅采矿业企业就业人数环比增加但同比减少，表明经济结构调整进程正在减少对资源开采的依赖，有助于提升增长质量并迈向可持续发展。

总体来看，工业增长在大部分地区呈现广泛扩散态势，但行业和区域之间存在分化，这要求继续推进结构重组、提高生产率、促进加工制造业发展并确保经济可持续增长。（完）

越通社
#Nghị quyết 79 #Kinh tế nhà nước #NQ79 #越南财政部 #统计局 #7月份工业生产指数 #IIP 越南
关注 VietnamPlus

民营经济发展

国有经济

从决议到实践

相关新闻

同塔省芒果。图自越通社

2026年前7个月进出口继续成为越南经济突出亮点

2026年前7个月，越南经济保持复苏势头，工业生产、进出口、消费和投资等领域均呈现出积极增长态势。其中，进出口继续成为经济发展的突出亮点，为实现全年经济增长目标奠定了重要基础。

位于同文二号工业区的本田公司（越南）的生产线。图自越通社

越南工业生产继续保持增长势头

今年上半年，越南工业生产继续保持积极增长势头，工业生产指数（IIP）同比预计增长10.8%，创2019年以来最高增幅。这一增长动力主要源于出口市场的乐观信号、新投资项目的资金流入以及企业强劲的扩产浪潮。

更多

5号油汀太阳能发电厂项目正式开工。图自越通社

5号油汀太阳能发电厂项目正式开工

5号油汀太阳能发电厂项目8月4日在位于西宁省杨明珠乡油汀湖正式开工建设。该项目装机容量450兆瓦，投资总额7774亿越盾，是迄今西宁省装机规模最大的太阳能发电项目，为落实清洁能源发展战略、保障国家能源安全以及推动能源绿色、可持续转型作出重要贡献。

榕橘炼油厂新增原油储罐竣工投运。图自越通社

榕橘炼油厂新增原油储罐竣工投运

8月4日，越南国家工业与能源集团（Petrovietnam）成员企业——越南炼化股份总公司（BSR）在榕橘炼油厂举行新增原油储罐项目竣工投运仪式。

消费者参观产品。图自越通社

拉动经济增长的两大重要引擎

据越南财政部统计局公布的消息，国内消费和旅游业继续成为推动服务业乃至经济体增长的重要动力。全国多个省市生活必需品消费和休闲娱乐、旅游度假等服务实现均衡增长，为2026年剩余月份经济跑出“加速度”奠定了坚实基础。

位于胡志明市新福坊的韩国晓星（Hyosung）化工厂一角 。图自越通社

汇丰银行：第10-NQ/TW号决议改变越南吸引外资的“衡量标准”

越南已成功确立了作为全球最具吸引力的外商直接投资（FDI）目的地之一的地位。然而，依靠吸引外资来推动出口的发展模式具有一定的局限性，下一阶段的发展不仅要求吸引投资资金，更要求从该资金流中创造并留住更大的价值。越共中央政治局关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议明确体现了这一决心，这是越南吸引外资战略的重要一步。

附图：建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）和数字孪生（Digital Twin）等先进技术正得到强力应用。图自越通社

第57-NQ/TW号决议：重塑建设行业新流程

在越共中央政治局关于发展国家科学技术、创新创业与数字化转型的第57-NQ/TW号决议实施一年多后，建设部初步形成了具有高度互联互通共性数据的生态系统。建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）和数字孪生（Digital Twin）等先进技术得到强力应用，旨在从根本上改变国家管理模式，同时为这一重点经济行业之一开辟突破性发展道路。

前7个月越南经济保持增长势头迈向两位数目标。图自越通社

前7个月越南经济保持增长势头迈向两位数目标

2026年前7个月的经济社会画卷继续呈现诸多积极信号，通胀得到控制，财政收入、外商直接投资、进出口、公共投资拨付和企业活动均保持增长势头。然而，实现全年GDP增长10%及以上目标的压力仍然很大。

顾客在永旺（龙边）超市选购商品。图自越通社

油价和食品价格回落带动越南7月CPI环比下降0.12%

越南财政部统计局8月3日上午公布的数据显示，2026年7月居民消费价格指数（CPI）环比下降0.12%。这一回落主要得益于国内成品油价格随国际燃料市场走低以及粮食和食品供应充足带动价格下行。

清化省清化水产品进出口股份公司工厂蛤蜊加工出口环节。图自越通社

农林水产品出口增长近12%

2026年前7个月，农林水产品出口总额达近428亿美元，同比增长7.5%。其中，农产品出口额约达222亿美元，同比增长2.4%；畜牧产品达4.55亿美元，增长33.2%；水产品达68.5亿美元，增长12.7%；林产品达109.6亿美元，增长5.8%等。

前7个月，新成立注册企业数量达12.59万多家，注册资本总额达近1518.9万亿越盾，反映出经济复苏态势。图自越通社

今年前7个月全国新设企业同比增长16.9%

据财政部统计局8月3日上午刚公布的2026年前7个月社会经济状况报告，全国共有12.59万多家新成立企业，同比增长16.9%。值得注意的是，注册资本总额达近1518.9万亿越盾，大幅增长63.6%。

葡李番荔枝果实饱满均匀，散发着富寿乡间特有的清甜滋味。图自越通社

越南富寿省：葡李番荔枝迎来丰收季

八月伊始，富寿省大廷乡的层层山坡上，葡李番荔枝进入了最繁忙的收获时节。一颗颗饱满圆润、香甜诱人的果实，天未亮就被农户们小心翼翼地采摘下来，抢“鲜”送往消费者手中。

海防市MPC港。图自越通社

前7个月越南进出口总额增长28%以上

2026年前7个月，越南货物进出口总额达6595.8亿美元，同比增长28.1%。值得注意的是，进口增速快于出口，导致货物贸易逆差达205.2亿美元，主要原因在于服务于生产活动的原材料、机械设备及商品的进口需求增加。

中越友谊关—友谊智能口岸全景。图自越通社

越南修订《海关法》 促进跨境贸易便利化

越南国会常务委员会第四次会议审议的《〈海关法〉若干条款修改补充法（草案）》旨在创新企业监管思路，由以货物分类管理为主转向基于企业守法合规程度的数据化监管，依托集成人工智能（AI）的系统自动作出管理决策。

今年第二季度越南经济增长8.39%，带动上半年经济增速达8.18%。图自越通社

国际视角下的越南经济：增长势头强劲 宏观经济指标迎考验

各国际组织评价，2026年上半年，越南经济展现出令人瞩目的增长韧性，经济增长更加均衡，带动效应也更加广泛。然而，在政策空间逐渐收窄的背景下，经济快速增长也使宏观经济各项指标变得更加敏感，为下半年冲刺全年目标带来了新的调控挑战。

同奈市计划到2030年实现榴莲产量36万吨的目标。图自越通社

越南水果在中国市场迎“飞跃”机遇

在实现2026年农林渔业出口额达740亿美元的目标中，果蔬行业有望继续成为重要的增长动力。凭借两位数的增长势头与广阔的市场空间，特别是在中国市场，并随着种植基地和包装厂代码瓶颈的逐步破解，该行业正迎来突破发展的良机。

隆城机场航站楼进入收尾阶段。图自越通社

隆城机场航站楼进入收尾阶段 力争9月试运行

按计划，隆城国际机场将于2026年9月开始试运行，并于年底前投入商业运营。为实现这一目标，各施工单位正集中资源完善重点标段，特别是加快被视为项目“核心”的客运航站楼的建设与设备安装。

有效开发太阳能，助力确保能源安全。图自越通社

国家能源安全：从微小行动到宏伟目标

在持续高温酷暑导致全国用电需求大幅激增的背景下，节约用电已不再是对各家各户的劝告，而是保障国家能源安全的紧迫要求。从客满的酒店、餐厅，到旅游区乃至各个居民区，系列高效用电措施正在同步开展。