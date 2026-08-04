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岘港市将举办2026全球遗产小姐总决赛 汇聚40多个国家和地区佳丽

8月3日下午，2026全球遗产小姐大赛组委会正式发布本届赛事官方皇冠，并公布了赛事在越南举办期间的相关安排。按计划，总决赛将于2026年10月7日在岘港市举行。

2026越南遗产小姐陈氏秋玄 图自越通社
2026越南遗产小姐陈氏秋玄 图自越通社

越通社岘港——8月3日下午，2026全球遗产小姐大赛（Miss Heritage Global－Edition 7）组委会正式发布本届赛事官方皇冠，并公布了赛事在越南举办期间的相关安排。按计划，总决赛将于2026年10月7日在岘港市举行。

大赛组委会主席、Future Star World首席执行官武安源在活动上表示，全球遗产小姐是一项以文化遗产为核心价值的国际选美赛事，旨在弘扬兼具知识素养、社会责任感和文化遗产保护意识的女性之美。与此同时，赛事也是促进文化交流、加强国际联系、传播保护人类文化遗产理念的重要平台。

组委会表示，2026年将是越南首次举办全球遗产小姐大赛，同时越南也将成为亚洲首个承办该赛事的国家。这有望成为向国际社会展示越南国家形象和人民风貌的重要契机，同时彰显越南举办大型国际赛事的能力。

本届赛事以“世界的遗产——你们的美丽”（The World's Heritage – Our Beauty）为主题，将于2026年10月2日至8日在顺化市和岘港市举行，届时将有来自日本、德国、俄罗斯、马来西亚、菲律宾、墨西哥等40多个国家和地区的佳丽参赛。总决赛举行前，赛事期间还将举办文化遗产体验、文化旅游推广、体育交流以及面向社区的系列公益活动。

组委会表示，希望通过文化遗产体验、文化交流及国际传播等系列活动，向世界展示富有文化特色、友好开放、积极融入国际社会的越南形象，并为推动越南旅游业、文化产业和创意经济发展作出贡献。

发布仪式上，组委会还正式亮相了2026全球遗产小姐大赛官方皇冠，并宣布2026越南遗产小姐陈氏秋玄将代表越南参加本届赛事。组委会表示，官方皇冠将作为冠军及各位亚军传播文化遗产价值、弘扬文化精神和促进全球交流的重要象征，陪伴她们履行使命。（完）

越通社
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