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第57-NQ/TW号决议：重塑建设行业新流程

在越共中央政治局关于发展国家科学技术、创新创业与数字化转型的第57-NQ/TW号决议实施一年多后，建设部初步形成了具有高度互联互通共性数据的生态系统。建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）和数字孪生（Digital Twin）等先进技术得到强力应用，旨在从根本上改变国家管理模式，同时为这一重点经济行业之一开辟突破性发展道路。

附图：建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）和数字孪生（Digital Twin）等先进技术正得到强力应用。图自越通社
附图：建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）和数字孪生（Digital Twin）等先进技术正得到强力应用。图自越通社

越通社河内——在越共中央政治局关于发展国家科学技术、创新创业与数字化转型的第57-NQ/TW号决议实施一年多后，建设部初步形成了具有高度互联互通共性数据的生态系统。建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）和数字孪生（Digital Twin）等先进技术得到强力应用，旨在从根本上改变国家管理模式，同时为这一重点经济行业之一开辟突破性发展道路。

在数字化转型成为经济核心驱动力的背景下，建设行业面临着巨大压力，必须全面改变管理模式，以适应基础设施、城市项目及房地产市场的快速发展。

以往，关于规划、地质勘察、设计图纸、施工或工程运营日程等重要信息，常处于分散、割裂地存储于多个不同机关和系统中的状态，不仅造成数据资源的浪费，还延长了跨部门协调的时间。

为彻底解决这一难题，第57-NQ/TW号决议将科学技术、创新创业与数字化转型定位为提升国家治理能力的战略杠杆。对于一个涵盖区域规划、公共投资资金流、交通基础设施、城市发展乃至住房和房地产市场管理的建设领域，数据如今不再是被动的存储工具，而是提升至决定调控质量的战略资源高度。

目前，建设部已就其管辖权限内的246项行政手续提供线上公共服务，比例近99%。得益于数据互联互通，全部58项行政手续的材料要件已被大幅裁减。凡是国家机关已在共享系统上更新的信息，将不再要求民众重复申报或提交复杂的证明文件。

通过对454项行政手续进行全面梳理，建设部已主动提出方案，精简56项手续、简化91项手续，并将10项重大手续下放给各地方主动办理。

建设领域的数字化转型已正式跨越基础技术设施建设阶段，步入深耕细作以创造实际价值的新阶段。如今的成功不再以软件数量来衡量，而是通过切实缩减的社会时间和成本来彰显，旨在迈向透明、现代与赋能发展的行政治理体系。（完）

越通社
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