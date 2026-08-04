拉动经济增长的两大重要引擎

越通社河内——据越南财政部统计局公布的消息，国内消费和旅游业继续成为推动服务业乃至经济体增长的重要动力。全国多个省市生活必需品消费和休闲娱乐、旅游度假等服务实现均衡增长，为2026年剩余月份经济跑出“加速度”奠定了坚实基础。



据越南统计局数据，2026年7月，商业和服务业继续保持活跃态势，全国社会消费品零售总额和消费服务收入预计达669.1万亿越盾，环比增长0.9%，同比大幅增长14.5%。



2026年前七月，社会消费品零售总额和消费服务收入累计达4555.8万亿越盾，同比增长13.1%。扣除价格因素后，实际增长7.5%（高于2025年同期的7.4%），表明国内消费需求持续恢复并保持稳定增长。



从收入结构来看，商品零售额占据最大比重，达3441.2万亿越盾，占总收入的75.5%，同比增长12.7%。



其中，木材和建筑材料同比大幅增长22.8%，机动车和摩托车维修服务增长13.6%，粮食食品增长12.7%，纺织品服装增长12.4%。尤其是其他燃料（不含汽油、柴油）大幅增长24.9%。



7月份，受国内市场“信心冲击”影响，珠宝及贵金属营业收入环比小幅下降1.6%。然而，2026年前七月，该类商品仍同比增长28.2%，保持较高增速。



从地方来看，商品零售额增长较快的省市包括岘港市（增长14.2%）、广宁省（增长14%）、河内市和芹苴市（均增长12.9%）、同奈省（增长12.8%）、海防市（增长12.6%）以及胡志明市（增长12.1%）。



除商品零售活动外，消费服务业，特别是旅游和住宿餐饮业实现显著增长。



2026年前七月，住宿和餐饮服务营业收入达580.6万亿越盾（占12.7%），同比增长15.9%。其中，7月份同比增长19%。



国际游客参观会安古镇。图自越通社

住宿和餐饮服务营业收入增长领先的省市包括广宁省和庆和省（均增长20.4%）、岘港市（增长20%）、林同省（增长19.3%）、顺化市（增长19.2%）、清化省（增长16.8%）、海防市（增长15.8%）、河内市（增长14.8%）以及胡志明市（增长14.4%）。



2026年前七月，旅游营收59.3万亿越盾（占1.3%），同比增长16.3%；仅7月份，旅游营收同比大幅增长24.3%。



据越南统计局评价，得益于便利的签证政策、持续加强的旅游推广工作、丰富多样的旅游产品以及自然风光、文化、美食和旅游成本合理等优势，越南继续成为国际游客青睐的旅游目的地。因此，2026年前七月，赴越国际游客达1390万人次，同比增长13.8%。

2026年7月，越南接待国际游客量达167万人次，环比下降0.7%，同比增长6.6%。2026年前七月，越南接待国际游客量累计达1390万人次，同比增长13.8%。



2026年前七月，其他消费服务业收入达474.7万亿越盾（占10.4%），同比增长12.6%。其中，增幅较高的地方为顺化市（增长29.8%）、广宁省（增长27.9%）、庆和省（增长23.2%）、嘉莱省（增长20.8%）和宁平省（增长20.3%）。



越南统计局服务与价格统计处处长阮秋莺表示，国内商品零售和消费服务市场的发展趋势有望继续为2026年经济增长作出积极贡献。因此，为实现两位数增长目标，今后一段时间需要同步、灵活实施一系列措施，其中包括依托数字平台开展集中促销活动，以保持纺织品服装和家庭用品消费增长势头；同时，对个体工商户和企业实行灵活的税收政策，以支持国内生产等。（完）

