经济

拉动经济增长的两大重要引擎

据越南财政部统计局公布的消息，国内消费和旅游业继续成为推动服务业乃至经济体增长的重要动力。全国多个省市生活必需品消费和休闲娱乐、旅游度假等服务实现均衡增长，为2026年剩余月份经济跑出“加速度”奠定了坚实基础。

消费者参观产品。图自越通社
消费者参观产品。图自越通社

越通社河内——据越南财政部统计局公布的消息，国内消费和旅游业继续成为推动服务业乃至经济体增长的重要动力。全国多个省市生活必需品消费和休闲娱乐、旅游度假等服务实现均衡增长，为2026年剩余月份经济跑出“加速度”奠定了坚实基础。

据越南统计局数据，2026年7月，商业和服务业继续保持活跃态势，全国社会消费品零售总额和消费服务收入预计达669.1万亿越盾，环比增长0.9%，同比大幅增长14.5%。

2026年前七月，社会消费品零售总额和消费服务收入累计达4555.8万亿越盾，同比增长13.1%。扣除价格因素后，实际增长7.5%（高于2025年同期的7.4%），表明国内消费需求持续恢复并保持稳定增长。

从收入结构来看，商品零售额占据最大比重，达3441.2万亿越盾，占总收入的75.5%，同比增长12.7%。

其中，木材和建筑材料同比大幅增长22.8%，机动车和摩托车维修服务增长13.6%，粮食食品增长12.7%，纺织品服装增长12.4%。尤其是其他燃料（不含汽油、柴油）大幅增长24.9%。

7月份，受国内市场“信心冲击”影响，珠宝及贵金属营业收入环比小幅下降1.6%。然而，2026年前七月，该类商品仍同比增长28.2%，保持较高增速。

从地方来看，商品零售额增长较快的省市包括岘港市（增长14.2%）、广宁省（增长14%）、河内市和芹苴市（均增长12.9%）、同奈省（增长12.8%）、海防市（增长12.6%）以及胡志明市（增长12.1%）。

除商品零售活动外，消费服务业，特别是旅游和住宿餐饮业实现显著增长。

2026年前七月，住宿和餐饮服务营业收入达580.6万亿越盾（占12.7%），同比增长15.9%。其中，7月份同比增长19%。

vnanet-potal-thanh-pho-da-nang-don-khoang-76-trieu-khach-quoc-te-trong-nam-2025-8494832.jpg
国际游客参观会安古镇。图自越通社

住宿和餐饮服务营业收入增长领先的省市包括广宁省和庆和省（均增长20.4%）、岘港市（增长20%）、林同省（增长19.3%）、顺化市（增长19.2%）、清化省（增长16.8%）、海防市（增长15.8%）、河内市（增长14.8%）以及胡志明市（增长14.4%）。

2026年前七月，旅游营收59.3万亿越盾（占1.3%），同比增长16.3%；仅7月份，旅游营收同比大幅增长24.3%。

据越南统计局评价，得益于便利的签证政策、持续加强的旅游推广工作、丰富多样的旅游产品以及自然风光、文化、美食和旅游成本合理等优势，越南继续成为国际游客青睐的旅游目的地。因此，2026年前七月，赴越国际游客达1390万人次，同比增长13.8%。
2026年7月，越南接待国际游客量达167万人次，环比下降0.7%，同比增长6.6%。2026年前七月，越南接待国际游客量累计达1390万人次，同比增长13.8%。

2026年前七月，其他消费服务业收入达474.7万亿越盾（占10.4%），同比增长12.6%。其中，增幅较高的地方为顺化市（增长29.8%）、广宁省（增长27.9%）、庆和省（增长23.2%）、嘉莱省（增长20.8%）和宁平省（增长20.3%）。

越南统计局服务与价格统计处处长阮秋莺表示，国内商品零售和消费服务市场的发展趋势有望继续为2026年经济增长作出积极贡献。因此，为实现两位数增长目标，今后一段时间需要同步、灵活实施一系列措施，其中包括依托数字平台开展集中促销活动，以保持纺织品服装和家庭用品消费增长势头；同时，对个体工商户和企业实行灵活的税收政策，以支持国内生产等。（完）

加拿大企业代表了解越南咖啡产品。图自越通社

助力越南商品征服加拿大市场的支撑平台

好运超市在埃德蒙顿、卡尔加里、温尼伯和萨里等城市拥有9家超市，每个销售点面积从2300至5000平方米不等。通过从越南采购、进口、分销到零售的闭环模式，越南商品能够更快送达消费者手中，减少中间环节并提升竞争力。

越通社
#Kinh tế tư nhân #NQ 68 #经济增长 #重要引擎 #国内消费 #旅游业 河内市
关注 VietnamPlus

民营经济发展

从决议到实践

融入国际

相关新闻

加拿大企业代表了解越南咖啡产品。图自越通社

助力越南商品征服加拿大市场的支撑平台

好运超市在埃德蒙顿、卡尔加里、温尼伯和萨里等城市拥有9家超市，每个销售点面积从2300至5000平方米不等。通过从越南采购、进口、分销到零售的闭环模式，越南商品能够更快送达消费者手中，减少中间环节并提升竞争力。

更多

5号油汀太阳能发电厂项目正式开工。图自越通社

5号油汀太阳能发电厂项目正式开工

5号油汀太阳能发电厂项目8月4日在位于西宁省杨明珠乡油汀湖正式开工建设。该项目装机容量450兆瓦，投资总额7774亿越盾，是迄今西宁省装机规模最大的太阳能发电项目，为落实清洁能源发展战略、保障国家能源安全以及推动能源绿色、可持续转型作出重要贡献。

榕橘炼油厂新增原油储罐竣工投运。图自越通社

榕橘炼油厂新增原油储罐竣工投运

8月4日，越南国家工业与能源集团（Petrovietnam）成员企业——越南炼化股份总公司（BSR）在榕橘炼油厂举行新增原油储罐项目竣工投运仪式。

位于胡志明市新福坊的韩国晓星（Hyosung）化工厂一角 。图自越通社

汇丰银行：第10-NQ/TW号决议改变越南吸引外资的“衡量标准”

越南已成功确立了作为全球最具吸引力的外商直接投资（FDI）目的地之一的地位。然而，依靠吸引外资来推动出口的发展模式具有一定的局限性，下一阶段的发展不仅要求吸引投资资金，更要求从该资金流中创造并留住更大的价值。越共中央政治局关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议明确体现了这一决心，这是越南吸引外资战略的重要一步。

本田（越南）公司在同文二号工业园区的生产线。图自越通社

2026年前7个月越南工业生产增速创多年新高

据越南财政部统计局最新公布的数据，7月份工业生产指数（IIP）预计环比增长1.2%，同比增长14.5%。累计2026年前7个月，IIP指数同比增长11.4%，创多年来自年初7个月同期最高增幅。

附图：建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）和数字孪生（Digital Twin）等先进技术正得到强力应用。图自越通社

第57-NQ/TW号决议：重塑建设行业新流程

在越共中央政治局关于发展国家科学技术、创新创业与数字化转型的第57-NQ/TW号决议实施一年多后，建设部初步形成了具有高度互联互通共性数据的生态系统。建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）和数字孪生（Digital Twin）等先进技术得到强力应用，旨在从根本上改变国家管理模式，同时为这一重点经济行业之一开辟突破性发展道路。

前7个月越南经济保持增长势头迈向两位数目标。图自越通社

前7个月越南经济保持增长势头迈向两位数目标

2026年前7个月的经济社会画卷继续呈现诸多积极信号，通胀得到控制，财政收入、外商直接投资、进出口、公共投资拨付和企业活动均保持增长势头。然而，实现全年GDP增长10%及以上目标的压力仍然很大。

顾客在永旺（龙边）超市选购商品。图自越通社

油价和食品价格回落带动越南7月CPI环比下降0.12%

越南财政部统计局8月3日上午公布的数据显示，2026年7月居民消费价格指数（CPI）环比下降0.12%。这一回落主要得益于国内成品油价格随国际燃料市场走低以及粮食和食品供应充足带动价格下行。

清化省清化水产品进出口股份公司工厂蛤蜊加工出口环节。图自越通社

农林水产品出口增长近12%

2026年前7个月，农林水产品出口总额达近428亿美元，同比增长7.5%。其中，农产品出口额约达222亿美元，同比增长2.4%；畜牧产品达4.55亿美元，增长33.2%；水产品达68.5亿美元，增长12.7%；林产品达109.6亿美元，增长5.8%等。

前7个月，新成立注册企业数量达12.59万多家，注册资本总额达近1518.9万亿越盾，反映出经济复苏态势。图自越通社

今年前7个月全国新设企业同比增长16.9%

据财政部统计局8月3日上午刚公布的2026年前7个月社会经济状况报告，全国共有12.59万多家新成立企业，同比增长16.9%。值得注意的是，注册资本总额达近1518.9万亿越盾，大幅增长63.6%。

葡李番荔枝果实饱满均匀，散发着富寿乡间特有的清甜滋味。图自越通社

越南富寿省：葡李番荔枝迎来丰收季

八月伊始，富寿省大廷乡的层层山坡上，葡李番荔枝进入了最繁忙的收获时节。一颗颗饱满圆润、香甜诱人的果实，天未亮就被农户们小心翼翼地采摘下来，抢“鲜”送往消费者手中。

海防市MPC港。图自越通社

前7个月越南进出口总额增长28%以上

2026年前7个月，越南货物进出口总额达6595.8亿美元，同比增长28.1%。值得注意的是，进口增速快于出口，导致货物贸易逆差达205.2亿美元，主要原因在于服务于生产活动的原材料、机械设备及商品的进口需求增加。

中越友谊关—友谊智能口岸全景。图自越通社

越南修订《海关法》 促进跨境贸易便利化

越南国会常务委员会第四次会议审议的《〈海关法〉若干条款修改补充法（草案）》旨在创新企业监管思路，由以货物分类管理为主转向基于企业守法合规程度的数据化监管，依托集成人工智能（AI）的系统自动作出管理决策。

今年第二季度越南经济增长8.39%，带动上半年经济增速达8.18%。图自越通社

国际视角下的越南经济：增长势头强劲 宏观经济指标迎考验

各国际组织评价，2026年上半年，越南经济展现出令人瞩目的增长韧性，经济增长更加均衡，带动效应也更加广泛。然而，在政策空间逐渐收窄的背景下，经济快速增长也使宏观经济各项指标变得更加敏感，为下半年冲刺全年目标带来了新的调控挑战。

同奈市计划到2030年实现榴莲产量36万吨的目标。图自越通社

越南水果在中国市场迎“飞跃”机遇

在实现2026年农林渔业出口额达740亿美元的目标中，果蔬行业有望继续成为重要的增长动力。凭借两位数的增长势头与广阔的市场空间，特别是在中国市场，并随着种植基地和包装厂代码瓶颈的逐步破解，该行业正迎来突破发展的良机。

隆城机场航站楼进入收尾阶段。图自越通社

隆城机场航站楼进入收尾阶段 力争9月试运行

按计划，隆城国际机场将于2026年9月开始试运行，并于年底前投入商业运营。为实现这一目标，各施工单位正集中资源完善重点标段，特别是加快被视为项目“核心”的客运航站楼的建设与设备安装。

同塔省芒果。图自越通社

2026年前7个月进出口继续成为越南经济突出亮点

2026年前7个月，越南经济保持复苏势头，工业生产、进出口、消费和投资等领域均呈现出积极增长态势。其中，进出口继续成为经济发展的突出亮点，为实现全年经济增长目标奠定了重要基础。