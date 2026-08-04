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双向远程机器人手术网络：科技应用于诊疗的突破性进展

8月3日，河内市卫生局与Vinmec医疗系统联合举办双向远程机器人手术成功发布会。

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打破地理距离，两台手术均成功、安全完成。图：越通社发

越通社河内——8月3日，河内市卫生局与Vinmec医疗系统联合举办双向远程机器人手术成功发布会。这是越南首次由Vinmec医疗系统成功运营河内与芹苴之间的双向远程机器人手术网络，使两家医院能够交替承担控制中心和患者接收端的角色。

该网络部署于Vinmec（河内智慧城）国际综合医院和Vinmec芹苴医院之间。首例手术中，河内的专家操控Toumai MT-1000机器人系统，为远在1700多公里外的芹苴患者实施手术。随后，控制方向逆转，Vinmec芹苴成为控制端，为河内的患者实施手术。首例为一名15岁女性患者，发现右侧卵巢肿瘤。

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接受远程机器人手术的左肝肿瘤男性患者。图：越通社发

第二例为一名42岁男性患者，患有慢性乙型肝炎背景下的左肝肝癌。经多学科会诊后，患者被指示行腹腔镜左肝切除和胆囊切除术，以进行根治性治疗并最大限度保留健康肝组织。此例中控制方向逆转，Vinmec芹苴成为机器人控制中心，而手术在Vinmec智慧城市国际综合医院实施。

河内市卫生局局长阮仲面表示，这是越南医学在科技应用于诊疗方面的重大突破。他指出，这是越南医生首次掌握技术，配合电信基础设施成功实施双向远程机器人手术模式。截至发布会时，Vinmec已成功完成4例该模式手术。

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河内市卫生局局长阮仲面在发布会上发表讲话。图：越通社发

阮仲面表示，“双向远程机器人手术的成功实施，标志着医疗体系的重要转折。这一事件不仅是技术成就，更是首都现代医疗发展方向的有力证明。公立和私立医疗系统需要共同融入首都医疗网络，最大限度地利用高素质人力资源，以提升人民保健、保护和健康管理的效率”。

为确保远程手术安全进行，两端必须同时满足外科、麻醉复苏、手术室护理、信息技术、备用系统和应急处理流程等方面的严格标准。

Vinmec集团机器人中心主任、Vinmec（时代城）国际综合医院院长范文平表示，双向远程机器人手术是越南外科的新进步，实现了“无边界外科”的目标。

阮仲面表示，《首都法》和新机制正为这一发展奠定重要基础。自2026年8月1日起，河内市卫生局获授权审批多项特殊专业技术；同时认可外国专家的国际执业证书，以吸引高素质人才。

该市正在研究建立高科技医疗服务定价机制，包括远程诊疗，为远程机器人手术等模式发展提供法律框架，长期目标是将河内打造成为高质量医疗中心，发展智慧医疗和医疗旅游，使国内及国际民众能够在越南直接获取高技术服务。（完）

越通社
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