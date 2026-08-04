500个昼夜行动：不让任何一位英烈的牺牲被遗忘

越通社河内——8月4日，金瓯省和嘉莱省开展了多项富有意义的活动，旨在落实“全面推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作的500个昼夜行动”。这些活动体现了越南民族“饮水思源”的优良传统，表达对英烈的深切铭记，不让任何一位英烈的牺牲被遗忘。



在太平烈士陵园采集622份烈士遗骸样本



在金瓯省，省烈士遗骸搜寻收集与身份确认指导委员会在太平烈士陵园举行了无名烈士遗骸取样及交接仪式，对622具无名烈士墓进行采集样本，服务于 DNA 鉴定和身份确认工作。



太平烈士陵园目前是1703位烈士的安息之地，其中仍有622具墓穴信息尚未确认，这是金瓯省指导委员会开展的第三批生物样本采集工作。



在对烈士墓穴进行发掘前，金瓯省烈士遗骸搜寻收集与身份确认指导委员会及当地领导庄严举行了献花、献香仪式，并默哀一分钟，向英烈致以深切缅怀与感恩。仪式结束后，各位代表现场检查并观摩了烈士遗骸发掘及生物样本采集过程。



根据计划，遗骸取样工作自2026年8月4日起实施，向公安部刑事科学研究院交接样本并开展DNA身份鉴定工作，将于2026年8月4日至21日进行。



在亚邦乡发现并收集3具烈士遗骸



嘉莱省军事指挥部表示，该指挥部所属K52搜寻队在亚邦（Ia Boòng）乡索尔（Sơr）村区域发现并收集了3具烈士遗骸。



发现遗骸后，K52队官兵迅速按照既定流程展开遗骸起掘工作，确保庄严、周到并符合规定；同时，该单位与有关部门配合，开展核实工作并完善档案，服务于身份确认。



目前，K52队正继续与当地政府配合，加大从证人、民众及历史资料来源收集信息的力度；并将搜寻范围扩大至索尔村及周边存在烈士安葬线索与迹象的区域。（完）

越通社