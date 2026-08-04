为少数民族儿童在幼升小前配备沟通技能与越南语基础

越通社河内——自2026-2027学年起，芹苴市8000多名少数民族儿童将在进入一年级前获得免费的越南语强化学习。该项目预计总经费超42亿越盾，均来自国家预算，旨在帮助孩子们克服语言障碍，助力缩小教育获取方面的差距，为学生从入学最初几年起顺利融入并有效学习奠定基础。



2026-2027学年，该市预计为约8059名少数民族儿童在进入小学一年级前开展越南语教学。该政策适用于居住在少数民族地区、使用和沟通越南语条件仍受限的少数民族儿童。这被视为重要的准备环节，旨在帮助儿童熟悉学校所使用的语言，帮助儿童更好地适应从家庭到正式学习环境的转变。

为少数民族儿童在步入小学一年级前做好心理准备。图自越通社

为确保教学质量，各教育机构优先安排懂民族语言、熟悉当地风俗习惯和文化的教师。优先配备精通少数民族语言与文化的教师团队，将有助于提升知识传授的效率，营造亲切心理，鼓励儿童大胆沟通，迅速形成在生活和学习中使用越南语的技能。



该项目旨在为少数民族儿童在步入小学一年级前做好心理准备；提高越南语使用能力、沟通技能以及获取普通教育课程的能力，从而有助于缩小少数民族地区学生与其他地区学生在获取学习机会方面的差距。



在进入小学一年级前加大对越南语教学的投入，是一项旨在提高少数民族地区教育质量的长期解决方案，有助于实现人力资源开发目标，确保教育获取的公平性。（完）