越南第十六届国会第一次非常规会议：筑牢国防安全防线 主动融入国际社会

越通社河内——按照越南第十六届国会第一次非常规会议议程，8月4日上午，越南国会听取了关于《防止大规模杀伤性武器扩散法（草案）》和《军事与国防领域9部法律若干条款修改补充法（草案）》两项法案的呈文与审查报告。



越南政府副总理、国防部长潘文江大将在作关于《防止大规模杀伤性武器扩散法（草案）》呈文时表示，制定该法旨在准确、全面且及时地将党和国家关于未雨绸缪捍卫祖国，融入国际社会的路线、主张和政策，其中包括加入防止大规模杀伤性武器扩散多边机制的主张制度化；同时，完善国内法律框架，确保越南全面高效履行防止大规模杀伤性武器扩散方面的国际承诺和国家义务。此外，为越南各机关、组织和企业与世界各国，特别是美国、欧盟等各大经济体和重要市场加强投资、贸易与科技领域合作关系营造有利的国际环境。



法案中的内容聚焦深化行政审批制度改革，推进“事后监管”，加强数字技术应用、电子数据互联互通和共享；最大限度与现行行政程序、数据库和管理机制相衔接。



越南政府副总理、国防部长潘文江大将在会上作关于《防止大规模杀伤性武器扩散法（草案）》呈文。图自越通社

关于《军事与国防领域9部法律若干条款修改补充法（草案）》，潘文江表示，制定并颁布该法旨在及时、全面地将党关于政治体制改革和两级地方政府模式的观点制度化。此次修法坚持与最大限度放权分级相结合，精简、优化行政审批流程，以适应当前实践迫切需要。



越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进在审议上述两项法案时表示，委员会就制定这两部法律的必要性和目的表示赞同，对两项法案的修改、补充范围基本赞同，建议政府继续指导审议审查报告中各项内容，从而研究和完善该两项法案，确保进一步贯彻落实关于推进立法思维转变的观点，确保两项法案与现行法律体系保持统一和协调。



与此同时，继续完善国家风险评估机制，防止大规模杀伤性武器扩散及其融资的相关措施，在切实保障国防安全的同时，为经济社会发展创造有利条件。此外，全面梳理涉及两级地方政府组织架构的军事、国防法律规定，确保法律体系协调统一，及时解决实践中出现的新情况、新问题等。（完）

