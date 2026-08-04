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多国驻越大使：越南外交展现坚定担当、自强与责任精神

值此第33次外交会议召开之际，多位驻越外国外交官就越南外交的国际地位及其独特特色分享了深刻而全面的评价。各方一致强调，越南在参与国际共同事务中展现出坚定担当、自立自强和负责任的精神。

第33次外交会议于2026年8月4日召开全体会议。图自越通社
第33次外交会议于2026年8月4日召开全体会议。图自越通社

越通社河内——值此第33次外交会议召开之际，多位驻越外国外交官就越南外交的国际地位及其独特特色分享了深刻而全面的评价。各方一致强调，越南在参与国际共同事务中展现出坚定担当、自立自强和负责任的精神。

新时代的引领作用

在评价越南对外战略愿景时，老挝驻越大使坎抛·恩塔万（Khamphao Ernthavanh）强调，越南外交正迈入更加积极主动的发展新阶段。他指出，“这体现了越南外交日趋成熟，也反映出越南国际地位不断提升。”

日本驻越大使伊藤直树（Ito Naoki）对此表示赞同，并指出，日本始终欢迎越南奉行战略自主外交和国际一体化政策。伊藤直树表示，“我认为，越南加强经济外交、大力吸引外国直接投资以及培养高素质人才，不仅对越南自身发展具有重要意义，也直接关系到地区可持续发展和经济安全。”

菲律宾驻越大使弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世（Francisco Noel R. Fernandez III）高度评价越南不断提升外交工作在落实国家发展目标中的重要作用。

从非洲合作伙伴的视角出发，南非驻越大使武伊西瓦·图莱洛（Vuyiswa Tulelo）对第33次外交会议寄予厚望。她期待越南勾勒出在较短时间内实现从中低收入国家迈向中高收入国家的发展蓝图，使越南成为地区乃至世界可持续发展的典范。

彰显“负责任中等国家”的地位

费尔南德斯三世大使认为，这种责任体现在越南积极参与完善多边机制，并始终坚持维护东盟在地区架构中的中心地位。

中国驻越南大使何炜指出，越南已同15个国家和地区组织建立全面战略伙伴关系，同时是70多个国际论坛成员，并积极参与应对气候变化、保障粮食安全、人道主义救援和灾后恢复等国际合作。“这些成果充分彰显了越南作为国际社会负责任成员和可靠伙伴的形象。”何炜大使强调。

南非大使图莱洛认为，越南凭借独具特色的不结盟外交政策、积极发展与大国关系以及灵活应变能力，国际声誉不断提升。

日本大使伊藤直树赞赏越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月在新加坡香格里拉对话会上发表的主旨演讲。越南领导人在演讲中强调“人员安全”理念，并呼吁推动以国际法为基础的对话与预防性外交。

独具特色的外交风格

老挝大使坎抛·恩塔万高度赞赏越南外交事业的光荣传统：“越南外交历经几代人的建设与发展，形成了坚定的政治本领、卓越的智慧、鲜明的特色，以及面对国际局势变化时极强的适应能力。”

她表示，无论是在越南工作期间，还是长期从事外交工作的经历中，令她印象最深刻的，是越南外交官展现出的“真诚、专业、责任感以及开放合作的态度”。

菲律宾大使费尔南德斯三世还高度赞誉越南外交官，称他们是真正的“学者型外交官”。他说：“我十分钦佩越南历代贤才崇尚学习的传统，以及当今越南外交官所秉持的求知精神。许多越南外交官继承了这种学术传统，不断学习、拓展知识、提升能力。这些都是外交官积极、睿智参与外交工作的宝贵品质。”

深化务实双边合作关系

坎抛·恩塔万大使深信，两国外交部门将继续密切配合，切实落实两国高层达成的各项协议，推动基础设施互联互通以及贸易、投资、教育、旅游和民间交流合作，推动老越特殊团结关系不断走深走实、取得更多务实成果。

谈及越中关系，何炜大使表示期待：“越南第33次外交会议将推动越南外交迈上新台阶，为促进越中关系继续保持高水平发展作出积极贡献，同时为亚洲乃至世界的和平、稳定与繁荣注入新的动力。”

伊藤直树大使重申，日本将继续与越南携手合作，支持越南提升自主发展能力和抗风险能力，并进一步推动从经济安全到国防安全等领域的全面合作，共同建设和平稳定的国际环境。

图莱洛大使对两国于2025年底正式将双边关系提升为战略伙伴关系后各项承诺的落实充满期待，尤其希望进一步加强高层互访，拓展矿产、制造业和农业等优势领域的投资及进出口合作机遇。

值第33次外交会议召开之际，多国驻越大使对越南外交给予高度评价和充分信任，进一步彰显了越南外交自立自强的精神和长足发展的成就，也为双边合作开辟了更加广阔的前景。这将成为越南继续取得更加丰硕外交成果、积极促进地区和世界和平、稳定与共同繁荣的重要基础。（完）

越通社
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