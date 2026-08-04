越南即将部署规模约220万亿越盾的优惠信贷计划

越通社河内——越南国家银行正抓紧完善相关实施细则，以实施面向优先领域中小企业的信贷计划。该计划规模约220万亿越盾，由各国有商业银行报名参与。这是越南国家银行副行长范清河8月3日下午在河内举行的2026年7月政府例行记者会上所透露的信息。



范清河表示，国家银行已指示并鼓励各商业银行，特别是国有商业银行，主动安排优惠利率资金，以支持中小企业获取资金，促进生产经营并创造增长动力。国家银行正抓紧制定指导性文件，使该计划尽快实施。



规模为220万亿越盾的信贷计划是国家银行在全球经济仍面临诸多波动的背景下为支持增长而采取的措施之一。尽管2026年上半年越南经济增长8.18%，但仍低于政府01号决议提出的9.7%的目标，要求继续实施各项支持增长的政策。



为创造扩大信贷的条件，近期国家银行继续维持各档基准利率不变，灵活调控公开市场操作以支持流动性，根据市场变化合理调控汇率，并实施多项疏通资金渠道的措施。



自2026年8月1日起，第1743/QĐ-NHNN号决定生效，允许在计算贷款余额与存款总额比率时，抵扣国库定期存款余额的50%。该规定有助于增加资金平衡空间，支持流动性，并为信贷机构扩大贷款创造条件。



国家银行还指导各商业银行为18个重点基础设施项目提供信贷；自2026年7月1日起将短期资金用于中长期贷款的最高比例提高至40%；同时允许25家信贷机构将社会保障性住房、工业园区和出口加工区的增量贷款余额排除在房地产信贷增长额度之外。



截至2026年7月29日，金融银行业信贷余额达20150万亿越盾以上，较2025年底增长8.38%。在今年最后几个月，国家银行将继续主动、灵活地调控货币政策，与财政政策紧密配合，以控制通胀、稳定宏观经济并保障经济资金供应。（完）

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