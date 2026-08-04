社会

越南即将部署规模约220万亿越盾的优惠信贷计划

越南国家银行正抓紧完善相关实施细则，以实施面向优先领域中小企业的信贷计划。该计划规模约220万亿越盾，由各国有商业银行报名参与。

政府例行记者会现场。图自越通社
政府例行记者会现场。图自越通社

越通社河内——越南国家银行正抓紧完善相关实施细则，以实施面向优先领域中小企业的信贷计划。该计划规模约220万亿越盾，由各国有商业银行报名参与。这是越南国家银行副行长范清河8月3日下午在河内举行的2026年7月政府例行记者会上所透露的信息。

范清河表示，国家银行已指示并鼓励各商业银行，特别是国有商业银行，主动安排优惠利率资金，以支持中小企业获取资金，促进生产经营并创造增长动力。国家银行正抓紧制定指导性文件，使该计划尽快实施。

规模为220万亿越盾的信贷计划是国家银行在全球经济仍面临诸多波动的背景下为支持增长而采取的措施之一。尽管2026年上半年越南经济增长8.18%，但仍低于政府01号决议提出的9.7%的目标，要求继续实施各项支持增长的政策。

为创造扩大信贷的条件，近期国家银行继续维持各档基准利率不变，灵活调控公开市场操作以支持流动性，根据市场变化合理调控汇率，并实施多项疏通资金渠道的措施。

自2026年8月1日起，第1743/QĐ-NHNN号决定生效，允许在计算贷款余额与存款总额比率时，抵扣国库定期存款余额的50%。该规定有助于增加资金平衡空间，支持流动性，并为信贷机构扩大贷款创造条件。

国家银行还指导各商业银行为18个重点基础设施项目提供信贷；自2026年7月1日起将短期资金用于中长期贷款的最高比例提高至40%；同时允许25家信贷机构将社会保障性住房、工业园区和出口加工区的增量贷款余额排除在房地产信贷增长额度之外。

截至2026年7月29日，金融银行业信贷余额达20150万亿越盾以上，较2025年底增长8.38%。在今年最后几个月，国家银行将继续主动、灵活地调控货币政策，与财政政策紧密配合，以控制通胀、稳定宏观经济并保障经济资金供应。（完）

越通社
#Nghị quyết 66 #pháp luật #đột phá thể chế #NQ 66 #越南 #优惠信贷计划 #国家银行 越南
关注 VietnamPlus

体制机制与法律突破口

相关新闻

更多

5号油汀太阳能发电厂项目正式开工。图自越通社

5号油汀太阳能发电厂项目正式开工

5号油汀太阳能发电厂项目8月4日在位于西宁省杨明珠乡油汀湖正式开工建设。该项目装机容量450兆瓦，投资总额7774亿越盾，是迄今西宁省装机规模最大的太阳能发电项目，为落实清洁能源发展战略、保障国家能源安全以及推动能源绿色、可持续转型作出重要贡献。

K52搜寻队在亚邦（Ia Boòng）乡索尔（Sơr）村区域发现并收集了3具烈士遗骸。图自越通社

500个昼夜行动：不让任何一位英烈的牺牲被遗忘

8月4日，金瓯省和嘉莱省开展了多项富有意义的活动，旨在落实“全面推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作的500个昼夜行动”。这些活动体现了越南民族“饮水思源”的优良传统，表达对英烈的深切铭记，不让任何一位英烈的牺牲被遗忘。

越南橙剂/二恶英受害者协会获授二等劳动勋章。图自越通社

越南橙剂/二恶英受害者协会获授二等劳动勋章

8月4日，越南橙剂/二恶英受害者协会在河内举行国家主席授予的二等劳动勋章颁授仪式，并举办 “希望之旅” 文艺节目，以纪念越南橙剂灾难65周年（1961.8.10－2026.8.10）并响应8·10橙剂受害者日。

胡志明市多中心医疗体系让医疗服务更加贴近民众。图自越通社

胡志明市多中心医疗体系让医疗服务更加贴近民众

行政区划合并后，胡志明市确定按照多中心模式发展医疗体系，将高质量医疗服务更贴近民众。该市不再继续将资源集中于中心地区，而是将在统一的网络中形成多个医疗中心，有助于缓解医院超负荷状况，提高民众获得医疗保健服务的可及性。

附图。图自越通社

为少数民族儿童在幼升小前配备沟通技能与越南语基础

自2026-2027学年起，芹苴市8000多名少数民族儿童将在进入一年级前获得免费的越南语强化学习。该项目预计总经费超42亿越盾，均来自国家预算，旨在帮助孩子们克服语言障碍，助力缩小教育获取方面的差距，为学生从入学最初几年起顺利融入并有效学习奠定基础。

滨城—仙泉地铁1号线。图自越通社

胡志明市发放公共交通卡

自8月4日起，胡志明市公共交通管理中心启动公共交通卡的注册和发行工作，持卡者可享受地铁1号线（滨城—仙泉）和公交车票价减免政策。获发卡的对象包括：革命有功人员、残疾人、60岁以上的老年人、6岁以下儿童。

富寿省木州县Pom Coọng村。图自越通社

从完善组织机构到加快实施国家目标计划

在完成组织机构调整、健全配套机制和落实各项准备工作后，富寿省正加快推进2026—2030年国家目标计划，由准备阶段转入全面实施阶段。但资金保障、公共投资资金拨付进度和基层组织实施能力仍是亟待破解的难题。

河内构建百年愿景的文化空间

河内构建百年愿景的文化空间

《越南首都河内百年愿景总体规划》把文化确立为贯穿始终的核心价值，是河内可持续发展战略的内生资源、软实力及重要动力。

1300名学生角逐2026亚洲国际数学奥林匹克总决赛 图自越通社

1300名学生角逐2026亚洲国际数学奥林匹克总决赛

8月2日，2026年亚洲国际数学奥林匹克（Asian International Mathematical Olympiad，AIMO）总决赛在河内拉开帷幕，吸引来自22个国家和地区的约1300名学生参赛。这是越南首次承办该项赛事的国际总决赛。

傅德南与阮和平 图自congan.com.vn

越南起诉“Mr Pips”案188名被告

河内市人民检察院8月3日正式发布起诉书，对傅德南（绰号“Mr Pips”）及其同伙共188名被告提起公诉，涉嫌犯有诈骗侵占财产、洗钱、窝藏或者销赃犯罪所得以及逃税等罪，案件发生于河内市及全国多个省市。

得于乡公共行政服务中心。图自越通社

破解技术壁垒 推动边境地区数字化转型走深走实

得于乡公共行政服务中心正逐步发挥出切实效果。以人民为中心，以干部队伍的协同与敬业为破解技术壁垒，推动数字化转型走深向实，也为建设更加高效、透明的边境地区行政体系奠定了基础。

老街省巴刹乡公安干部和民警协助受灾群众转移财产至安全地点。 图自越通社

老街省强降雨引发山体滑坡 当地紧急转移受灾群众

2026年7月31日夜间至8月1日上午，越南老街省巴刹乡遭遇持续强降雨，导致部分道路和新插秧稻田出现局部积水，多处山坡发生滑坡，对当地居民生产生活造成影响。灾情发生后，当地政府迅速组织力量开展抢险救援，全力保障人民群众生命财产安全。

段宝珠因煽动颠覆国家政权罪被判处有期徒刑7年。图自越通社

段宝珠因煽动颠覆国家政权罪被判处有期徒刑7年

8月3日上午，河内市人民法院开庭公开缺席审理被告人段宝珠（生于1968年，户籍位于河内市讲武坊），按照《2015年刑法》第117条第1款b项规定，段宝珠涉嫌触犯“制作、储存、散布或煽动颠覆越南社会主义共和国政权的信息、资料和物品罪”。