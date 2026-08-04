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胡志明市发放公共交通卡

自8月4日起，胡志明市公共交通管理中心启动公共交通卡的注册和发行工作，持卡者可享受地铁1号线（滨城—仙泉）和公交车票价减免政策。获发卡的对象包括：革命有功人员、残疾人、60岁以上的老年人、6岁以下儿童。

滨城—仙泉地铁1号线。图自越通社
滨城—仙泉地铁1号线。图自越通社

越通社河内 —— 自8月4日起，胡志明市公共交通管理中心启动公共交通卡的注册和发行工作，持卡者可享受地铁1号线（滨城—仙泉）和公交车票价减免政策。

获发卡的对象包括：革命有功人员、残疾人、60岁以上的老年人、6岁以下儿童。

市民可通过MultiGo应用程序、网站 https://buyttphcm.com.vn 在线注册或直接前往胡志明市西贡汽车站（滨城坊）现场办理。公交卡将在申请获批后最多3个工作日内发放。

乘坐公交车时，乘客在售票设备（T10机）上扫描卡上二维码。乘坐地铁1号线时，乘客在优先通道出示公交卡，由车站工作人员检查、验证并协助通过闸机。

对于其他乘客，可使用银行卡、电子钱包、公民身份证、VNeID应用程序、二维码及其他合适方式在公共交通出行时进行支付和验证。

自7月1日起，胡志明市免费公交政策在134条有补贴和无补贴公交线路上实施。2026年7月份，全市公交系统运行近47.8万趟次，服务超过848万人次，客运量较2025年同期增长39%。

值得注意的是，增长率逐周保持稳定，从第一周的33%上升至第四周的45%。所有线路均录得增长，其中109条有补贴公交线路增长38%，25条无补贴线路增长64%，特别是连接平阳地区的线路录得72%至135%的创纪录增长。

据胡志明市公共交通管理中心副主任黎环表示，乘客满意度指数保持在80%以上的高水平。民众对司机、乘务员文明服务态度以及新科技工具的便利性给予了积极反馈。

不仅公交车客运量增长，滨城—仙泉地铁也迎来积极信号。一号城市铁路一人有限公司经理黎明哲表示，7月份地铁乘客量超过180万人次，较2025年同期增长15%，尽管正值暑假期间。通过升级停靠站、候车亭、连接道路等加强公交与地铁的接驳，帮助民众更方便地使用这两种公共交通工具。（完）

越通社
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