越南橙剂/二恶英受害者协会获授二等劳动勋章

越通社河内——8月4日，越南橙剂/二恶英受害者协会在河内举行国家主席授予的二等劳动勋章颁授仪式，并举办 “希望之旅” 文艺节目，以纪念越南橙剂灾难65周年（1961.8.10－2026.8.10）并响应8·10橙剂受害者日。组委会还展出了65幅主题为 “携手抚慰橙剂之痛” 的图片。



越南祖国阵线中央委员会副主席阮飞龙在仪式上强调，65年过去了，橙剂的后果依然存在，数百万越南人仍在承受影响，许多家庭有两到三代人带着后遗症。他重申，照顾有功人员和橙剂受害者既是政治责任，也是民族的道义。在完善政策的同时，越南祖国阵线、各政治社会组织、企业、慈善家和全国人民通过多种切实形式积极帮扶橙剂受害者，帮助众多家庭稳定生活。



越南橙剂/二恶英受害者协会主席阮友正中将发言时呼吁各级各部门、企业、人道组织以及国内外慈善家继续响应 “为橙剂受害者行动” 运动，携手帮扶橙剂受害者及其家庭。



在 “希望之旅” 文艺节目框架内，观众与橙剂灾难见证人及虽身负后遗症但仍奋发向上的受害者进行了交流。组委会还接收了多家机关、组织、企业和个人向越南橙剂/二恶英受害者基金提供的捐款，并继续呼吁社会各界共同关爱困难的橙剂受害者。（完）

越通社