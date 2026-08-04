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胡志明市多中心医疗体系让医疗服务更加贴近民众

行政区划合并后，胡志明市确定按照多中心模式发展医疗体系，将高质量医疗服务更贴近民众。该市不再继续将资源集中于中心地区，而是将在统一的网络中形成多个医疗中心，有助于缓解医院超负荷状况，提高民众获得医疗保健服务的可及性。

胡志明市多中心医疗体系让医疗服务更加贴近民众。图自越通社
胡志明市多中心医疗体系让医疗服务更加贴近民众。图自越通社

越通社河内——行政区划合并后，胡志明市确定按照多中心模式发展医疗体系，将高质量医疗服务更贴近民众。该市不再继续将资源集中于中心地区，而是将在统一的网络中形成多个医疗中心，有助于缓解医院超负荷状况，提高民众获得医疗保健服务的可及性。

重构超大城市的医疗空间

胡志明市卫生局局长曾志上副教授表示，每个医疗中心必须满足基本诊疗需求，具备急救、重症监护、内科、外科、产科、儿科、影像诊断、检验等基础专科。同时，每个中心将发展相应的专科方向，如心血管、肿瘤、眼科、口腔颌面、传统医学或康复医学。

每个医疗中心不仅仅是在新地点设立的一家大型医院，而是一个完整的医疗生态系统，从基层医疗到地区医院、专科医院、院前急救系统和数字基础设施等进行同步组织，具备在整个辖区内为民众提供医疗保健服务的充足能力。民众在社区即可接受健康管理，遇到紧急情况可及时获得急救，根据病情在合适的医疗机构接受治疗，并在需要专科技术时快速转诊。治疗后，患者继续在当地接受长期跟踪和管理。

在多中心医疗模式下，整个系统不是作为独立的医院运行，而是作为一个统一的专业网络，其中顶级医院发挥核心引领作用，而门户医院和地区医院则是直接为各地区民众提供高质量服务的环节。电子健康档案、电子病历、远程会诊和共享数据库将有助于整个系统的连接，为患者的监测、治疗和转诊提供便利条件。

将专科医疗更贴近民众

根据胡志明市卫生局的计划，该市将发展6个专科医疗中心极，包括：中心极是现有市中心地区各医院体系；北部极（原平阳地区），以平阳综合医院为核心；东部极（守德地区），以守德综合医院为核心；东南部极（原巴地-头顿地区）；西南部极（平政-芹蒢地区）；西部极（古芝-霍门地区）。

为实现这一模式，该市投资建设门户医院，如守德、古芝、霍门、平阳、头顿和巴地等地区综合医院，逐步提升地方医疗保健能力，减少不必要的转诊。

与此同时，多家顶级医院将在富美、平阳和巴地-头顿等地区增设分院。传统医学、康复医学、眼科、口腔颌面、耳鼻喉和皮肤科等专科医院也被规划发展新院区，有助于将专科医疗服务更贴近民众，建设现代化、配套的医疗体系。（完）

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