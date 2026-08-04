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“胡志明主席—菲德尔·卡斯特罗总司令：特殊情谊 历久弥新”专题活动系列启动

胡志明主席遗迹区与古巴共和国驻越南大使馆4日上午在河内联合举行“胡志明主席—菲德尔·卡斯特罗总司令：特殊情谊 历久弥新”系列活动开幕式。该活动旨在纪念古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗诞辰100周年（1926年8月13日—2026年8月13日）暨越古建交66周年（1960年12月2日—2026年12月2日）。

“胡志明主席—菲德尔·卡斯特罗总司令：特殊情谊 历久弥新”专题活动系列启动。图自越通社
“胡志明主席—菲德尔·卡斯特罗总司令：特殊情谊 历久弥新”专题活动系列启动。图自越通社

越通社河内——胡志明主席遗迹区与古巴共和国驻越南大使馆4日上午在河内联合举行“胡志明主席—菲德尔·卡斯特罗总司令：特殊情谊 历久弥新”系列活动开幕式。该活动旨在纪念古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗诞辰100周年（1926年8月13日—2026年8月13日）暨越古建交66周年（1960年12月2日—2026年12月2日）。

文化体育与旅游部副部长黄道纲在活动上致辞时强调，纪念菲德尔·卡斯特罗总司令诞辰100周年是缅怀和颂扬古巴革命杰出领袖、越南人民极其亲密的伟大朋友与同志的契机。

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“胡志明主席—菲德尔·卡斯特罗总司令：特殊情谊 历久弥新”专题活动系列启动。图自越通社

通过“胡志明主席—菲德尔·卡斯特罗总司令：特殊情谊 历久弥新”系列活动，文化外交在巩固信任、深化越古两党、两国及两国人民之间始终如一的兄弟般团结与全面合作关系中的重要作用得到进一步肯定。

系列活动中所展出的图像和资料向国内外广大公众传递了关于胡志明主席与菲德尔·卡斯特罗总司令的伟大理想与事业及崇高人格的强有力信息，有助于肯定两位领袖的遗产正是对越南和古巴两国各自发展至关重要的精神动力。

古巴驻越南特命全权大使罗赫里奥·波兰科·富恩特斯（Rogelio Polanco Fuentes ）在活动上致辞时表示，在越南举行菲德尔·卡斯特罗·鲁斯总司令诞辰100周年纪念活动，是两国共同精心培育的特殊友谊、团结传统和典范关系的生动见证，体现了多代越南人民始终给予古巴革命历史领袖的尊崇与真挚情感。

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各位代表参观展览。图自越通社

古巴驻越南大使希望，通过富有意义的系列活动，今天及未来的古巴与越南一代代人民，将永远珍视并不断培育由菲德尔·卡斯特罗总司令与胡志明主席精心缔造的友好关系。这种深厚感情曾被胡志明主席用名言铭刻：“越南与古巴相隔万里，但两国人民的心紧密相连，宛如亲兄弟。”

专题活动系列包括四大核心内容，即“胡志明主席—菲德尔·卡斯特罗总司令：坚定共同理念，深情厚谊 历久弥新” 资料图片展；“胡志明主席与古巴” 专题展；古巴驻越南大使馆赠送资料的接收仪式；关于胡志明主席和菲德尔·卡斯特罗总司令的出版物推介活动。（完）

越通社
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