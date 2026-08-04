☕️越通社新闻下午茶（2026.8.4）

越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林在越南第十六届国会第一次非常规会议期间举行的讨论会上发表讲话。图自越通社

越通社河内 ——按照越南第十六届国会第一次非常规会议议程，8月4日，国会分组审议《防止大规模杀伤性武器扩散法（草案）》和《关于修改补充9部军事、国防法律若干条款的法律（草案）》。越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林在讨论中指出，修改和完善相关法律十分必要，既是适应国际形势快速复杂变化的需要，也服务于国家快速发展的要求。 全文



·在第33次外交会议框架内，8月4日，越南政府总理黎明兴在河内出席主题为“外交服务国家新发展阶段——突破思维、果断行动、务实见效”的全体会议，并发表指导性讲话。



·8月4日上午，越南国会主席陈青敏在分组讨论《法律普及与教育法（修正案）》草案时强调，此次法律的修改不仅是字句上的修改或增加各机关的任务，而必须是一场在接入方式上的革命，即从“提供信息”的管理思维转化为“服务与支持民众提高依法自我保护能力”的思维。 全文



·值此第33次外交会议召开之际，多位驻越外国外交官就越南外交的国际地位及其独特特色分享了深刻而全面的评价。各方一致强调，越南在参与国际共同事务中展现出坚定担当、自立自强和负责任的精神。 全文

第33次外交会议8月4日召开全体会议。图自越通社

·越南已成功确立了作为全球最具吸引力的外商直接投资（FDI）目的地之一的地位。然而，依靠吸引外资来推动出口的发展模式具有一定的局限性，下一阶段的发展不仅要求吸引投资资金，更要求从该资金流中创造并留住更大的价值。越共中央政治局关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议明确体现了这一决心，这是越南吸引外资战略的重要一步。



·8月4日，越南橙剂/二恶英受害者协会在河内举行国家主席授予的二等劳动勋章颁授仪式，并举办 “希望之旅” 文艺节目，以纪念越南橙剂灾难65周年（1961.8.10－2026.8.10）并响应8·10橙剂受害者日。组委会还展出了65幅主题为 “携手抚慰橙剂之痛” 的图片。 全文



·胡志明主席遗迹区与古巴共和国驻越南大使馆4日上午在河内联合举行“胡志明主席—菲德尔·卡斯特罗总司令：特殊情谊 历久弥新”系列活动开幕式。该活动旨在纪念古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗诞辰100周年（1926年8月13日—2026年8月13日）暨越古建交66周年（1960年12月2日—2026年12月2日）。 全文



·行政区划合并后，胡志明市确定按照多中心模式发展医疗体系，将高质量医疗服务更贴近民众。该市不再继续将资源集中于中心地区，而是将在统一的网络中形成多个医疗中心，有助于缓解医院超负荷状况，提高民众获得医疗保健服务的可及性。

·越南广告博览公司（Vinexad）代表表示，第十四届越南-浙江出口商品交易会将于2026年8月13日至15日在胡志明市西贡会展中心（SECC）正式举行。



·布亚摩（Bù Gia Mập）国家公园占地面积约2.6万公顷，位于同奈市布亚摩乡，是地处长山山脉末端的特殊用途林区，拥有1000多种植物以及数百种兽类、鸟类和爬行动物，其中多种属全球濒危物种。

同奈市布亚摩国家公园成功繁育黄颊长臂猿，将珍稀家庭放归自然。图自人民报

·据越南财政部统计局最新公布的数据，7月份工业生产指数（IIP）预计环比增长1.2%，同比增长14.5%。累计2026年前7个月，IIP指数同比增长11.4%，创多年来自年初7个月同期最高增幅。



·据越南财政部统计局公布的消息，国内消费和旅游业继续成为推动服务业乃至经济体增长的重要动力。全国多个省市生活必需品消费和休闲娱乐、旅游度假等服务实现均衡增长，为2026年剩余月份经济跑出“加速度”奠定了坚实基础。



·8月3日，河内市卫生局与Vinmec医疗系统联合举办双向远程机器人手术成功发布会。这是越南首次由Vinmec医疗系统成功运营河内与芹苴之间的双向远程机器人手术网络，使两家医院能够交替承担控制中心和患者接收端的角色。全文（完）