榕橘炼油厂新增原油储罐竣工投运

越通社河内——8月4日，越南国家工业与能源集团（Petrovietnam）成员企业——越南炼化股份总公司（BSR）在榕橘炼油厂举行新增原油储罐项目竣工投运仪式。



BSR总经理阮越胜表示，当前全球能源市场持续受到地缘政治冲突、国际油价波动、供应链中断风险及国际贸易格局变化等因素影响。在此背景下，提升原油储备能力，不仅有助于保障榕橘炼油厂安全稳定运行，也将进一步增强企业生产调度和原料保障能力，降低船舶滞港、仓储等运营成本。



新增原油储罐容量为6.5万立方米，使榕橘炼油厂原油总储存能力由约52万立方米提升至58.5万立方米，增长12.5%。扩容后，储油系统可满足炼油厂约15天生产运行需求，并具备接收一艘苏伊士型（Suezmax）油轮原油的能力。



BSR表示，该项目将进一步提升企业应对国际能源市场波动的能力，增强原油采购和加工灵活性，推动原油来源多元化，优化原料配置，为保障越南国家能源安全提供有力支撑。这也是落实越共中央政治局《关于保障2030年国家能源安全、展望2045年》第70-NQ/TW号决议的重要举措。



据了解，该项目于2025年2月开工建设，由PTSC、PTSC广义公司和BCA升龙公司联合承建，在确保炼油厂正常生产的同时施工，比计划提前30多天竣工，各项质量、技术和安全指标均达到要求。



未来，BSR将继续优化原油储存系统运行管理，完善配套基础设施，加快推进榕橘炼油厂升级扩建等重点项目，进一步提升企业竞争力，为保障国家能源安全作出积极贡献。（完）

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