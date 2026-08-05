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党际外交为国家间关系奠定政治基础

值此第33次外交会议召开之际，越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强就党际外交为国家间关系奠定政治基础接受了媒体采访。

越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强发表讲话。图自越通社
越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强发表讲话。图自越通社

越通社河内——值此第33次外交会议召开之际，越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强就党际外交为国家间关系奠定政治基础接受了媒体采访。

阮孟强介绍，在越南的全面外交体系中，党际外交与国家外交和民间外交是紧密相连、相互补充的三大支柱。其中，党际外交在对外战略定向、发展政党关系中发挥着核心作用，为越方与其他国家和伙伴的关系构建政治基础、创造有利条件。

越共十四大决议要求大力发挥越南对外工作的综合力量，其中党际外交需要主动将政治关系转化为切实的合作成果，同时继续成为理论交流、党建经验分享、国家治理和干部培训的渠道。

在评估近期成果时，阮孟强表示，党际外交工作得到主动、同步开展，为总体对外成就作出了积极贡献。越南共产党与各邻国、社会主义国家和传统友好国家各政党之间的关系继续得到巩固，有助于增强政治互信和双边关系定向。关系网络也扩展到执政党、参政党以及有影响力的各政党，为越南与各国的关系奠定了更广泛的政治基础。

在多边渠道上，越南共产党积极参与区域和国际政党论坛。值得注意的是，根据越南的倡议，首次东南亚各政党座谈会于2026年6月在河内举行。党际渠道的合作内容日益务实，聚焦组织建设、干部工作、国家治理、科技和数字化转型等，既有助于介绍越南经验，也有选择地吸收国际知识。

关于中央对外部与外交部的合并，阮孟强表示，这是为精简组织机构、提高对外工作效能而作出的重大决策。合并后，外交部迅速完成了组织健全，确保工作顺畅交接，继承中央对外部干部队伍的经验，同时保持了党际外交工作的特殊性。实践证明，新模式为多项倡议的推进创造了条件，其中包括与新加坡人民行动党的战略对话和东南亚各政党座谈会。

据阮孟强表示，党际外交的独特价值源于各政党在各国政治生活中的作用。政党关系有助于增进了解、增强政治互信，并为国家间关系提供长远定向。对越南而言，通过与世界各政党的关系，党际外交为深入交流战略性和长期性问题创造了条件，有助于化解分歧、缩小差异，为将政治关系转化为务实合作奠定基础。这也是深入交流理论、路线和执政经验的渠道，服务于完善路线和提高党的领导能力。

关于今后的方向，阮孟强表示，党际外交工作将紧密遵循十四大决议、第06号决议和政治局第49号结论；继续巩固与各邻国、社会主义国家和传统友好国家各政党的关系，同时有重点地扩大与执政党、参政党的关系。合作内容将与国家发展目标更加紧密结合，特别是科技、数字化转型、绿色转型和人才培养；同时提升越南共产党在多边论坛上的作用，继续发挥东南亚各政党座谈会的倡议，并筹备主办2028年亚洲政党国际会议（ICAPP）。（完）

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越通社
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