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越南国会常务委员会会议：提交国会审议通过设立广宁市和北宁市决议

8月4日下午，在越南国会主席陈青敏主持下，越南国会常务委员会在国会大厦召开会议，就设立广宁市和北宁市有关方案提出意见，并审议通过关于设立北宁省12个坊的决议。

越南国会常务委员会会议表决通过关于设立北宁省12个坊的决议。图自越通社
越南国会常务委员会会议表决通过关于设立北宁省12个坊的决议。图自越通社

越通社河内——8月4日下午，在越南国会主席陈青敏主持下，越南国会常务委员会在国会大厦召开会议，就设立广宁市和北宁市有关方案提出意见，并审议通过关于设立北宁省12个坊的决议。

越南内务部部长阮进海代表政府作报告时表示，设立广宁市、北宁市以及北宁省12个坊，已具备充分的政治和法律依据，符合国家总体规划、全国城镇体系规划、红河三角洲规划以及广宁省、北宁省和相关城市总体规划。

阮进海指出，近年来，广宁省和北宁省充分发挥自身潜力和优势，在红河三角洲、越南北部地区乃至全国经济社会发展中发挥着重要作用，经济总量位居全国前列。

根据政府方案，将在现有广宁省行政区域基础上设立广宁市。设立后，广宁市总面积6231.27平方公里，人口约152.34万人，下辖54个乡级行政单位，包括30个坊、22个乡和2个特别行政区。

同时，政府建议在现有北宁省行政区域基础上设立北宁市。设立后，北宁市总面积4713.75平方公里，人口约398.96万人，下辖99个乡级行政单位，包括45个坊和54个乡。

此外，政府还建议将北宁省12个乡调整设立为12个坊。

阮进海强调，设立广宁市、北宁市以及北宁省12个坊，均符合《地方政府组织法》规定的5项设立条件，同时达到越南国会常务委员会第112/2025/UBTVQH15号决议关于设立中央直辖市规定的7项标准以及设立坊规定的5项标准。

越南国会法律与司法委员会主任潘志孝表示，该委员会赞同设立广宁市、北宁市以及北宁省12个坊的必要性。

审查机关建议，广宁省和北宁省政府在设市后（即广宁市政府和北宁市政府）集中资源，把两座城市建设成为新的经济增长极，进一步完善组织机构，提高行政运行效率，统筹推进经济、文化和社会事业全面发展，不断提升人民生活品质，让人民群众共享发展成果。

经讨论，国会常务委员会一致同意将关于设立广宁市和北宁市的决议草案提交第十六届国会第一次非常规会议审议通过。

会议还表决通过了关于设立北宁省12个坊的决议，并通过关于设立广宁市人民法院、人民检察院以及北宁市人民法院、人民检察院的决议。（完）

越通社
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体制机制与法律突破口

越南—新纪元

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