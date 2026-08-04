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议会合作是越泰全面战略伙伴关系中的重要支柱

范越雄表示，此次访问具有特殊意义，继续体现泰方对越泰关系的高度重视，彰显两国立法机构在发挥议会外交作用的决心，为有效落实两国高层达成的协议以及2023—2028年越南国会与泰国下议院合作协议作出贡献。

越南驻泰国大使范越雄。图自越通社
越南驻泰国大使范越雄。图自越通社

越通社河内——应越南国会主席陈青敏的邀请，泰王国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰（Sophon Zaram）将于2026年8月5日至7日对越南进行正式访问。值此机会，越南驻泰国大使范越雄就此访意义以及越泰议会合作在深化两国全面战略伙伴关系中起着作用接受越通社驻曼谷记者的采访。

范越雄表示，此次访问具有特殊意义，继续体现泰方对越泰关系的高度重视，彰显两国立法机构在发挥议会外交作用的决心，为有效落实两国高层达成的协议以及2023—2028年越南国会与泰国下议院合作协议作出贡献。这也是双方分享立法、监督及决定国家重大事务的经验，促进各层级互访，继续在东盟议会联盟（AIPA）和各国议会联盟（IPU）等地区及国际议会论坛上加强协调与相互支持的良好机会。

他希望以此次访问为契机，为双方审视和推进既有协议落实注入新动能，并围绕深化经贸、投资、互联互通、教育、科技、创新和人文交流等领域合作以及加强在东盟等区域机制内的协调配合探讨重点合作方向。

范越雄强调，越南国会与泰国国会之间的合作关系是两国全面战略伙伴关系中的重要支柱之一。与党际外交、国家外交和民间外交并行，议会外交有助于巩固政治互信，增进相互理解与共识，为推动各领域合作创造有利的政治法律基础。

近年来，越南国会与泰国下议院的关系通过高层互访、专业代表团交流以及在立法、监督和决定国家重大事务的经验交流等方面不断得到加强。双方还在AIPA和IPU等地区及国际议会论坛上保持密切协调与相互支持，从而提升两国在地区和全球事务中的话语权与作用。

在两国关系提升为全面战略伙伴关系的背景下，议会合作的作用愈加凸显。两国国会不仅在完善法律框架、为落实双边协议创造有利条件方面紧密协作，更加强对高层承诺落实情况的监督与督促，推动双边关系不断走深走实，切实造福两国人民。

范越雄指出，2026年对越泰关系具有特殊意义，两国纪念建交50周年，并保持高层互访与接触。他相信，这些活动将为两国全面战略伙伴关系发展开启新阶段，推动两国合作不断走深走实、提质增效。

首先，高层会晤和接触将继续巩固政治互信，增强战略对接，并保持两国合作关系的良好势头，为双方有效落实所达成的协议并确定符合两国发展需求及地区形势的新合作方向奠定重要基础。

在此背景下，经济合作有望取得更为显著的进展。两国经济互补性强，在贸易、投资、物流、数字化转型、绿色转型、高科技农业及新兴技术等领域合作空间广阔。关键在于持续为企业纾困清障，不断优化营商环境，切实提高双边经济合作的质量与效率。

与此同时，文化、教育、旅游、地方间合作以及青年交流将继续得到扩大，为巩固社会基础、增进两国人民之间对接作出贡献。

更为重要的是，两国高层达成的共识和协议需尽快具体化为切实的项目、计划和合作成果。这才是衡量访问成效的最直观标准，造福两国人民和企业，为地区和平、稳定、合作与发展作出贡献。（完）

越通社
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