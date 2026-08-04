时政

越南国会主席：充分发挥外交先锋作用 拓展国家发展新空间

8月4日下午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见回国出席第33次外交会议的外交部领导及越南驻外代表机构负责人。他强调，外交部门要持续贯彻落实越共十四大决议、中央第06号决议及党关于对外工作的方针政策，不断提升与各伙伴关系水平，充分发挥经济外交先锋作用，积极吸引新一代资源和资本，提高多边外交成效，为拓展国家发展新空间、服务国家发展目标作出更大贡献。

越南国会主席陈青敏发表讲话 图自越通社
越南国会主席陈青敏发表讲话 图自越通社

越通社河内——8月4日下午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见回国出席第33次外交会议的外交部领导及越南驻外代表机构负责人。他强调，外交部门要持续贯彻落实越共十四大决议、中央第06号决议及党关于对外工作的方针政策，不断提升与各伙伴关系水平，充分发挥经济外交先锋作用，积极吸引新一代资源和资本，提高多边外交成效，为拓展国家发展新空间、服务国家发展目标作出更大贡献。

陈青敏要求外交部同国会有关机构系统梳理对外事务、国际条约和国际协议相关法律体系，及时提出修订完善建议，为国际一体化进程和驻外代表机构开展工作提供更加完善的法律保障。

vnanet-potal-chu-tich-quoc-hoi-gap-mat-cac-dai-su-truong-co-quan-dai-dien-ngoai-giao-viet-nam-o-nuoc-ngoai-8932600.jpg
越南国会主席陈青敏在国会大厦会见回国出席第33次外交会议的外交部领导及越南驻外代表机构负责人 图自越通社

关于议会外交，陈青敏要求继续发挥越南在各国议会联盟（IPU）、东盟议会联盟（AIPA）等多边机制中的作用，加强立法、监督和治国理政经验交流，深化青年议员、女议员合作，并进一步完善外交部、国会国防安全与对外委员会及国会办公厅之间的协调机制。

他要求各驻外代表机构负责人主动掌握驻在国议会动态，积极拓展与议会领导人、政党及有影响力议员的联系，加强越南国会代表团与外国议会的对接，持续跟踪并推动落实双方达成的各项共识与合作成果。陈青敏表示，越南国会及国会领导将继续为驻外代表机构履职尽责创造有利条件。

陈青敏指出，国会将一如既往支持外交部门完善涉外法律制度，关心驻外干部政策保障。他高度评价近年来越南外交工作取得的丰硕成果，认为这对提升国家国际地位、拓展国际关系发挥了重要作用。目前，越南已同194个国家建立外交关系，并与多个重要伙伴建立全面战略伙伴关系、战略伙伴关系和全面伙伴关系，其中包括联合国安理会五个常任理事国。


陈青敏代表党和国家领导人，对外交部门、各位大使及驻外代表机构负责人为国家建设发展以及党际外交、国家外交、议会外交和民间外交取得的重要成就表示充分肯定和高度赞赏。

越南外交部长黎怀忠在会上介绍，第33次外交会议重点分析国际和地区形势新变化，研判国家发展面临的机遇与挑战，进一步明确外交工作在拓展国家发展空间、汇聚外部资源服务国家战略发展目标中的重要作用。

黎怀忠表示，外交部门在推进对外工作的同时，持续加强党的建设和队伍建设，机构改革不断深化，目前已形成由国内24个单位和99个驻外代表机构组成的工作体系，并着力打造一支政治坚定、专业化、现代化的外交干部队伍。

vnanet-potal-chu-tich-quoc-hoi-gap-mat-cac-dai-su-truong-co-quan-dai-dien-ngoai-giao-viet-nam-o-nuoc-ngoai-8932662.jpg
陈青敏与回国出席第33次外交会议的外交部领导及越南驻外代表机构负责人进行交流 图自越通社

与会大使和驻外代表机构负责人介绍了驻在国情况，分享了发挥议会外交作用、增进政治互信、推动务实合作和落实高层共识的经验，并建议进一步加强与外国议会领导人、专门委员会及友好议员组织的联系，拓展科技、人工智能、半导体、劳务等新领域合作，同时继续做好领事保护、海外越侨服务和支持企业“走出去”等工作。

黎怀忠代表外交部和各驻外代表机构负责人感谢国会主席的指导，表示外交部将把有关指示细化为具体行动计划，明确任务、成果和完成时限，进一步加强与国会各机构的协调配合，持续发挥驻外代表机构在推进议会外交中的积极作用。（完）



越通社
#Kỷ nguyên mới #KNM #Hệ giá trị Việt _2 #HNNG 33_2 #越南 #陈青敏 #越南国会 #外交部 #第33次外交会议 #经济外交 #议会外交 #国际合作 #驻外代表机构 #对外工作 #高质量发展 #国际融合
关注 VietnamPlus

议会外交

从决议到实践

越南—新纪元

融入国际

相关新闻

越南工贸部副部长阮生日新在会议发言。图自moit.gov.vn

第33次外交会议：外交赋能新时代发展

8月1日上午，第33次外交会议在河内正式开幕。开幕式上，各部门各地方代表在作专题发言中深入分析各领域实际数据，并提出了一系列具有突破性的解决方案，共同服务新时代越南对外工作大局。

越南驻美国大使阮国勇。图自越通社

第33次外交会议：越南外交——从开拓道路到汇聚新时代发展资源

值此第33次外交会议和第22次全国外事工作会议于8月1日至8日在河内召开之际，越南驻美国大使阮国勇在接受越通社驻华盛顿记者采访时表示，越南外交正迈入一个重要的转型阶段，外交任务从拓展对外关系、提升国际地位转向为新时代国家发展汇聚新资源培育新动能。时代发展资源

越南驻以色列大使阮岐山。图自越通社

第33次外交会议：越南在中东问题上把稳立场 灵活开展外交工作

越南独立自主的外交路线及灵活务实的外交理念在处理中东问题过程中已得到有效运用，既维护国家利益，巩固与各合作伙伴之间关系，又保障旅居以色列越南人社群的安全。这是越南驻以色列大使阮岐山在第33次外交会议和第22次全国外事工作会议召开之际接受越通社驻特拉维夫记者采访时所强调的内容。

越共中央总书记、国家主席苏林同与会代表合影留念

第33次外交会议：维护国家和民族最高利益

8月1日上午，第33次外交会议上，越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江和越共中央政治局委员、公安部长梁三光发表专题报告时强调，今后国防部、公安部、外交部以及各部委、行业和地方应加强协调配合，维护和平稳定环境，为国家发展创造有利条件。

更多

越南驻泰国大使范越雄。图自越通社

议会合作是越泰全面战略伙伴关系中的重要支柱

范越雄表示，此次访问具有特殊意义，继续体现泰方对越泰关系的高度重视，彰显两国立法机构在发挥议会外交作用的决心，为有效落实两国高层达成的协议以及2023—2028年越南国会与泰国下议院合作协议作出贡献。

“胡志明主席—菲德尔·卡斯特罗总司令：特殊情谊 历久弥新”专题活动系列启动。图自越通社

“胡志明主席—菲德尔·卡斯特罗总司令：特殊情谊 历久弥新”专题活动系列启动

胡志明主席遗迹区与古巴共和国驻越南大使馆4日上午在河内联合举行“胡志明主席—菲德尔·卡斯特罗总司令：特殊情谊 历久弥新”系列活动开幕式。该活动旨在纪念古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗诞辰100周年（1926年8月13日—2026年8月13日）暨越古建交66周年（1960年12月2日—2026年12月2日）。

研讨会现场。图自越通社

菲德尔·卡斯特罗同志——越南人民的伟大朋友

8月3日，胡志明国家政治学院在河内举行“菲德尔·卡斯特罗同志——古巴革命的伟大领袖、坚强的国际战士、越南人民的伟大朋友”学术研讨会。这是具有深远意义的政治—学术活动，旨在纪念菲德尔·卡斯特罗·鲁斯主席诞辰100周年。

第十六届国会第一次非常规会议。图自越通社

第十六届国会第一次非常规会议：大力减少有条件的经营行业

8月3日下午，在越南第十六届国会第一次非常规会议分组讨论中，与会代表就《投资法》第6条及附录4（有条件经营行业目录）修订补充法展开讨论。会议认为，减少有条件经营行业应坚持实质性改革，不仅追求数量减少，更要切实降低企业合规成本，改善投资营商环境。