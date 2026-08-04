越南国会主席：充分发挥外交先锋作用 拓展国家发展新空间

越通社河内——8月4日下午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见回国出席第33次外交会议的外交部领导及越南驻外代表机构负责人。他强调，外交部门要持续贯彻落实越共十四大决议、中央第06号决议及党关于对外工作的方针政策，不断提升与各伙伴关系水平，充分发挥经济外交先锋作用，积极吸引新一代资源和资本，提高多边外交成效，为拓展国家发展新空间、服务国家发展目标作出更大贡献。



陈青敏要求外交部同国会有关机构系统梳理对外事务、国际条约和国际协议相关法律体系，及时提出修订完善建议，为国际一体化进程和驻外代表机构开展工作提供更加完善的法律保障。



越南国会主席陈青敏在国会大厦会见回国出席第33次外交会议的外交部领导及越南驻外代表机构负责人 图自越通社

关于议会外交，陈青敏要求继续发挥越南在各国议会联盟（IPU）、东盟议会联盟（AIPA）等多边机制中的作用，加强立法、监督和治国理政经验交流，深化青年议员、女议员合作，并进一步完善外交部、国会国防安全与对外委员会及国会办公厅之间的协调机制。



他要求各驻外代表机构负责人主动掌握驻在国议会动态，积极拓展与议会领导人、政党及有影响力议员的联系，加强越南国会代表团与外国议会的对接，持续跟踪并推动落实双方达成的各项共识与合作成果。陈青敏表示，越南国会及国会领导将继续为驻外代表机构履职尽责创造有利条件。



陈青敏指出，国会将一如既往支持外交部门完善涉外法律制度，关心驻外干部政策保障。他高度评价近年来越南外交工作取得的丰硕成果，认为这对提升国家国际地位、拓展国际关系发挥了重要作用。目前，越南已同194个国家建立外交关系，并与多个重要伙伴建立全面战略伙伴关系、战略伙伴关系和全面伙伴关系，其中包括联合国安理会五个常任理事国。





陈青敏代表党和国家领导人，对外交部门、各位大使及驻外代表机构负责人为国家建设发展以及党际外交、国家外交、议会外交和民间外交取得的重要成就表示充分肯定和高度赞赏。



越南外交部长黎怀忠在会上介绍，第33次外交会议重点分析国际和地区形势新变化，研判国家发展面临的机遇与挑战，进一步明确外交工作在拓展国家发展空间、汇聚外部资源服务国家战略发展目标中的重要作用。



黎怀忠表示，外交部门在推进对外工作的同时，持续加强党的建设和队伍建设，机构改革不断深化，目前已形成由国内24个单位和99个驻外代表机构组成的工作体系，并着力打造一支政治坚定、专业化、现代化的外交干部队伍。



陈青敏与回国出席第33次外交会议的外交部领导及越南驻外代表机构负责人进行交流 图自越通社

与会大使和驻外代表机构负责人介绍了驻在国情况，分享了发挥议会外交作用、增进政治互信、推动务实合作和落实高层共识的经验，并建议进一步加强与外国议会领导人、专门委员会及友好议员组织的联系，拓展科技、人工智能、半导体、劳务等新领域合作，同时继续做好领事保护、海外越侨服务和支持企业“走出去”等工作。



黎怀忠代表外交部和各驻外代表机构负责人感谢国会主席的指导，表示外交部将把有关指示细化为具体行动计划，明确任务、成果和完成时限，进一步加强与国会各机构的协调配合，持续发挥驻外代表机构在推进议会外交中的积极作用。（完）







