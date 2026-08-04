苏林会见东盟国家驻河内使节：共同建设团结、自强的东盟共同体

越通社河内—— 值此东盟成立59周年、《东南亚友好合作条约》（TAC）签署50周年暨越南加入东盟31周年之际，越共中央总书记、国家主席苏林于8月4日下午在河内会见东盟各国驻越南大使及临时代办。



苏林指出，当前国际形势快速复杂演变，东盟及成员国应加强沟通协调，巩固政治互信，维护团结统一，提升自立自强能力和战略自主水平，坚持在东盟框架内妥善处理分歧。同时，要进一步深化经贸、投资及社会等领域的务实合作，优先推进互补优势明显、发展潜力较大的合作方向，努力缩小成员国之间的发展差距。



越共中央总书记、国家主席苏林于8月4日下午在河内会见东盟各国驻越南大使及临时代办。图自越通社

苏林重申，越南一贯奉行独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展的外交方针，坚持对外关系多边化、多样化，始终高度重视与东盟及成员国的关系，将东盟视为亲密的大家庭和近邻。



他高度评价越南与东盟及成员国关系近年来取得的积极进展，希望继续推动双边及地区合作朝着更加务实、稳定、互信和可持续的方向发展，共同建设团结、强大、自立自强的东盟共同体。苏林表示，相信东盟将继续维护团结，发挥中心地位，成功落实《东盟共同体愿景2045》。



代表东盟驻河内使节团，菲律宾驻越南大使弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世转达东盟各国领导人对苏林的问候，高度评价越南加入东盟30多年来所作出的积极贡献，并对越南年内举办东盟未来论坛表示欢迎，认为此举将为加强区域互联互通、支持菲律宾担任2026年东盟轮值主席国以及深化东盟与各伙伴关系发挥积极作用。



费尔南德斯大使表示，东盟各国将继续推进东盟共同体建设，积极落实《东盟共同体愿景2045》及第48届东盟峰会各项成果，并加强同越南有关部门协调配合，共同打造更加自立自强、充满活力、以人民为中心的东盟，为维护地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。（完）











