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越南公安部部长梁三光会见柬埔寨内政部国务秘书

会见中，梁三光表示，近年来越柬关系持续巩固并保持良好的发展势头，政治合作继续发挥引领作用，党际交往渠道受到高度重视，为双边关系发展指明了方向。

越南公安部部长梁三光会见柬埔寨内政部国务秘书Santibindit Chan Ean。图自越通社
越南公安部部长梁三光会见柬埔寨内政部国务秘书Santibindit Chan Ean。图自越通社

越通社河内——越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将4日下午在河内市会见了正在对越南进行工作访问的柬埔寨内政部国务秘书Santibindit Chan Ean。

会见中，梁三光表示，近年来越柬关系持续巩固并保持良好的发展势头，政治合作继续发挥引领作用，党际交往渠道受到高度重视，为双边关系发展指明了方向。

在越南公安部与柬埔寨内政部的合作方面，梁三光强调，在两国高层协议和两部2026年合作计划基础上，双方职能力量密切配合，切实保障两国重要政治活动及高层互访的安全，不允许任何个人或组织利用一方领土危害另一方的安全和利益。

双方已成立联合工作组，加强打击跨国犯罪合作。越南公安部还派遣常设工作组，与柬方执法力量联合破获多起涉及网络诈骗和毒品犯罪的重大案件。

他高度评价柬老越三国公安部和内政部长年度会议机制。这是加强三国国家安全保障与社会治安维护合作的重要机制，有助于营造稳定环境，服务三国经济社会发展事业。

同时，梁三光建议双方继续加强对执法力量的培训，提升越南语和高棉语的水平，提高信息交换效率，及时在基层层面联合处理安全与秩序相关问题。

他相信柬埔寨内政部代表团此次访越将取得务实成果，助力柬埔寨内政部研究并向政府建言献策，从而按国家情况推进机构精简工作。

Santibindit Chan Ean表示，在此访中所获得的经验将成为柬埔寨内政部研究并向政府提出建议，以推进机构精简进程的重要参考依据。

他希望越南公安部与柬埔寨内政部继续保持各层级互访与经验交流，加强打击跨国犯罪合作，特别是在打击网络诈骗和毒品犯罪方面的协同配合，为维护社会安全秩序并进一步深化两国友好合作关系作出贡献。（完）

越通社
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