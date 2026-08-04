越南医生深夜出海 成功救治疑似脑卒中俄罗斯船员

越通社胡志明市——一名俄罗斯籍船员在集装箱船航行于国际航道途中突发一侧肢体瘫痪，疑似脑卒中。FV医院医护团队深夜紧急出动，航行40余海里，攀爬软梯登上航行中的货轮，在风浪颠簸、海况复杂的条件下，成功将患者安全转运回院，并最终使其转危为安。



FV医院8月4日通报，经近两周的系统治疗与康复训练，该患者已康复出院，目前身体状况稳定。



此前，2026年7月中旬，FV医院急诊与创伤科接到一家船代公司的紧急求助电话。初步信息显示，一艘正在国际航道航行的集装箱船上，一名俄罗斯船员突发半身瘫痪、肢体无力，高度疑似脑卒中。由于船上不具备脑卒中急救条件，且该船无法立即改道靠岸，院方与船代公司紧急商定，由该船继续航行至0号浮标——即国际航道与越南海域的交界点，在此将患者移交越南方医疗力量救治。



当晚，FV医院急救团队携带齐全的药品与急救设备，航行40多海里抵达0号浮标。在对患者状况进行评估后，双方一致决定立即将患者转运上岸，以接受进一步治疗。



患者CT检查结果显示，患者为右侧基底节区脑出血，血肿约30克。神经外科与脊柱外科主任陈良英表示，该病例处于保守治疗与手术治疗的临界状态。因此，医生团队未立即进行手术，而是优先稳定血压、控制脑水肿、密切监测病情进展，并通过多学科会诊选择最佳干预时机。



俄罗斯患者。图自越通社

三天后，患者接受手术，手术持续约90分钟。医生使用专用超声设备将血肿软化后吸出，从而最大限度减少对健康脑组织的损伤。



术后，患者意识清醒，术后一天即出现下肢运动恢复，上肢可进行简单抓握；至第三天，已能自行拿取轻物。经过近两周治疗与康复训练，患者于7月30日出院并返回俄罗斯，身体状况稳定。



出院时，患者Vakhitov Renat表示：“在海上生命受到威胁时，我很幸运得到医生出海登船救援并带回岸上治疗。我非常感谢医护团队不畏艰难，挽救了我的生命。”（完）