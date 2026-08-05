泰国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰抵达河内，开始对越南进行正式访问

越通社河内 —— 泰国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰（Sophon Zaram）8月5日上午抵达河内，开始应越南国会主席陈青敏邀请，从8月5日至7日对越南进行正式访问。



前往内排国际机场迎接泰国国会主席兼下议院议长一行的越方代表有：国会副主席阮尹英；国会国防安全与对外事务委员会常务副主任武海河。



陪同梭蓬·乍兰正式访问越南的有：泰国驻越南大使乌叻瓦迪·斯里披隆亚；下议院议员萨利·布特奈、拉塔猜·触猜瓦塔纳功；警察少将、国会主席顾问维猜·桑帕帕叻；下议院议长秘书埃·昂集瓦他那；下议院秘书长西罗·帕潘；下议院副秘书长斯提吉·泰披本素、宗端·素提拉。

越南国会副主席阮尹英在内排国际机场迎接泰国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰。图自越通社

梭蓬·乍兰此次对越南进行正式访问具有特殊意义，正值两国纪念建交50周年（1976年8月6日—2026年8月6日）之际，且距越共中央总书记、国家主席苏林对泰国进行正式访问（5月27日至28日）和泰国总理阿努廷·参威拉军对越南进行正式访问（6月8日至9日）仅两个多月。



此访继续体现泰国对越关系的重视，肯定两国立法机构在发挥议会外交作用方面的决心，为有效落实高层协议和《越南国会与泰王国下议院合作协定（2023-2028年）》作出贡献。



越南驻泰国大使范越雄在接受越通社驻曼谷记者采访时表示，这也是双方加强立法、监督和国家重大决策经验交流的机会；推动各层级互访；继续在东盟议会联盟大会和各国议会联盟等地区和国际议会事务上协调配合、相互支持。范越雄期望此访将为双方审查和推动落实所达成的合作协议创造更多动力，就扩大在经济、贸易、投资、互联互通、教育、科技、创新创意、民间交流等领域的合作交换意见，并在东盟等区域机制密切地协调配合。（完）