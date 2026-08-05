☀️越通社早安咖啡（2026.8.5）

越共中央总书记、国家主席苏林与东盟各国驻越南大使及临时代办交流 图自越通社

越通社河内——·值此东盟成立59周年、《东南亚友好合作条约》（TAC）签署50周年暨越南加入东盟31周年之际，越共中央总书记、国家主席苏林于8月4日下午在河内会见东盟各国驻越南大使及临时代办。阅读全文



·在第33次外交会议框架内，8月4日上午，越南政府总理黎明兴在河内出席主题为“突破思维·果断行动·务实见效——外交服务国家发展新阶段”的全体会议，并发表指导性讲话。阅读全文



·8月4日下午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见回国出席第33次外交会议的外交部领导及越南驻外代表机构负责人。他强调，外交部门要持续贯彻落实越共十四大决议、中央第06号决议及党关于对外工作的方针政策，不断提升与各伙伴关系水平，充分发挥经济外交先锋作用，积极吸引新一代资源和资本，提高多边外交成效，为拓展国家发展新空间、服务国家发展目标作出更大贡献。阅读全文



·应越南国会主席陈青敏的邀请，泰王国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰（Sophon Zaram）将于2026年8月5日至7日对越南进行正式访问。值此机会，越南驻泰国大使范越雄就此访意义以及越泰议会合作在深化两国全面战略伙伴关系中起着作用接受越通社驻曼谷记者的采访。阅读全文



·越南国会主席陈青敏邀请，泰王国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰（Sophon Zaram）将于2026年8月5日至7日对越南进行正式访问。此次访问正值越泰建交50周年（1976年8月6日—2026年8月6日）之际，也是继越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月访问泰国、泰国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）于同年6月访越之后，两国高层交往的又一重要活动，充分体现双方对发展双边关系的高度重视，将为深化越泰全面战略伙伴关系注入新动力。



·越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将4日下午在河内市会见了正在对越南进行工作访问的柬埔寨内政部国务秘书Santibindit Chan Ean。阅读全文



·据越通社驻老挝记者报道，越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训率领该学院代表团与老挝人民革命党中央政治局委员、中央理论委员会主席吉乔·凯坎匹吞（Kikeo Khaykhamphithoune）率领该委员会代表团8月4日下午在老挝首都万象举行工作会谈，就两党理论研讨会组织计划及今后合作方向进行交换意见。阅读全文

FV医院医护团队对俄罗斯船员进行手术。图自越通社

·名俄罗斯籍船员在集装箱船航行于国际航道途中突发一侧肢体瘫痪，疑似脑卒中。FV医院医护团队深夜紧急出动，航行40余海里，攀爬软梯登上航行中的货轮，在风浪颠簸、海况复杂的条件下，成功将患者安全转运回院，并最终使其转危为安。阅读全文



·5号油汀太阳能发电厂项目8月4日在位于西宁省杨明珠乡油汀湖正式开工建设。该项目装机容量450兆瓦，投资总额7774亿越盾，是迄今西宁省装机规模最大的太阳能发电项目，为落实清洁能源发展战略、保障国家能源安全以及推动能源绿色、可持续转型作出重要贡献。阅读全文



·值此第33次外交会议召开之际，越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强就党际外交为国家间关系奠定政治基础接受了媒体采访。



·越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将8月4日下午在河内会见了美洲隼集团（American Kestrel）创始人兼首席执行官帕特里克·斯维尼（Patrick Sweeney）率领的代表团。



·若立即行动，AI 可将发展中国家百年的发展历程缩短至十年。”——世界银行集团于 8 月 4 日发布的《2026年世界发展报告：人工智能的前景》提出了这一瞩目论断。



·8月4日，越南国家工业与能源集团（Petrovietnam）成员企业——越南炼化股份总公司（BSR）在榕橘炼油厂举行新增原油储罐项目竣工投运仪式。阅读全文（完）