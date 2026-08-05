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推动越泰全面战略伙伴关系走深走实

应越南国会主席陈青敏邀请，泰王国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰（Sophon Zaram）将于2026年8月5日至7日对越南进行正式访问。此次访问正值越泰建交50周年（1976年8月6日—2026年8月6日）之际，也是继越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月访问泰国、泰国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）于同年6月访越之后，两国高层交往的又一重要活动，充分体现双方对发展双边关系的高度重视，将为深化越泰全面战略伙伴关系注入新动力。

越南驻泰国大使馆、总领事馆工作人员及旅泰越南侨胞在乌隆国际机场迎接越共中央总书记、国家主席苏林和夫人。图自越通社
越南驻泰国大使馆、总领事馆工作人员及旅泰越南侨胞在乌隆国际机场迎接越共中央总书记、国家主席苏林和夫人。图自越通社

越通社河内—— 应越南国会主席陈青敏邀请，泰王国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰（Sophon Zaram）将于2026年8月5日至7日对越南进行正式访问。此次访问正值越泰建交50周年（1976年8月6日—2026年8月6日）之际，也是继越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月访问泰国、泰国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）于同年6月访越之后，两国高层交往的又一重要活动，充分体现双方对发展双边关系的高度重视，将为深化越泰全面战略伙伴关系注入新动力。
越南和泰国传统友谊源远流长

泰国是胡志明主席革命活动的重要足迹所在地，见证了他为探索民族救亡道路而奔走奋斗的重要历程。自1976年建交以来，两国关系持续稳步发展，并于2013年建立战略伙伴关系、2015年升级为加强型战略伙伴关系，2025年进一步提升为全面战略伙伴关系，开启双边合作新篇章。双方围绕持久和平、可持续发展和共同未来三大支柱，不断深化政治互信，拓展务实合作，推动双边关系迈向更高水平。

近年来，越泰高层互访频繁，政治互信持续巩固。2026年5月，越共中央总书记、国家主席苏林对泰国进行正式访问，双方一致同意保持高层交往势头，提升现有合作机制效能，深化经济互联互通，力争尽早将双边贸易额由220亿美元提升至250亿美元，并签署《2026—2031年越泰全面战略伙伴关系行动计划》，共同发布建交50周年纪念标识。随后，泰国总理阿努廷访越并出席第三届东盟未来论坛，进一步彰显泰方对深化对越关系的高度重视。

经贸合作始终是越泰关系最突出的亮点

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越南政府总理黎明兴与泰国王国总理阿努廷·参威拉恭同越南学生合影（2026年6月8日）。图自越通社

泰国目前是越南在东盟最大的贸易伙伴，也是越南第八大投资来源地。

2025年，越南与泰国双边贸易额突破220亿美元，同比增长约10%；2026年上半年，双边贸易额已达133亿美元。两国已明确提出力争早日将双边贸易额提升至250亿美元的目标。为实现上述目标，双方在巩固传统合作领域的基础上，将数字化转型、电子政务、绿色经济、公平能源转型及科技创新等新兴领域确定为合作重点。两国政府正积极采取措施减少贸易壁垒，推动双边贸易更加均衡、互利共赢，同时鼓励企业扩大相互投资，深耕彼此市场，以实现长期稳定发展。

在出口方面，越南对泰国输出的主要商品包括手机、计算机、电子产品及零部件，机械设备、运输工具及零配件，化工产品，钢铁、原油、纺织品，以及水果和水产品等。

自泰国进口的主要商品则涵盖计算机、电子产品及零部件，整车，家用电器及零部件，机械设备及配件，汽车零部件，以及塑料原料、金属和化工产品等。

在投资合作领域，泰国目前在越南共有804个有效投资项目，注册资金总额超过154亿美元，在对越投资的153个国家和地区中位列第八，在东盟国家中仅次于新加坡，排名第二。泰国企业的投资重点集中在加工制造业、工业生产、风电、石油化工、房地产、批发和零售等领域。

越泰两国在供应链发展、交通互联、物流体系建设及湄公河次区域合作等领域，拥有广阔的合作潜力。目前，两国正加紧细化具体合作内容，以落实《越泰全面战略伙伴关系行动计划（2026—2031年）》中提出的“三大联通”战略，具体包括：供应链连接；两国企业及地方间连接；可持续发展战略对接。

与此同时，两国在国防、安全、文化、旅游及民间交流等领域合作持续深化。2025年，赴泰越南游客超过66万人次，赴越泰国游客接近46万人次。目前，越南已有20个省市与泰国地方建立友好合作关系，为两国地方合作和民间往来奠定了坚实基础。

加强越泰议会合作

议会合作是越泰全面战略伙伴关系的重要组成部分。近年来，两国立法机构保持高层互访和专门委员会交流，并于2023年签署新的合作协议；双方还在东盟议会联盟（AIPA）、各国议会联盟（IPU）和亚太议会论坛（APPF）等多边议会机制中保持密切协调，为深化双边关系发挥了积极作用。

此次索蓬·扎拉姆正式访越，是其今年3月就任泰国国会主席兼下议院议长后的首次访越，也是时隔9年泰国立法机构最高领导人再次正式访问越南。

访问恰逢越泰建交50周年，预计将进一步巩固两国政治互信，推动落实高层共识，加强立法经验交流，拓展经贸、投资、科技创新、教育、人文等领域合作，深化双方在东盟及其他地区和国际机制中的协调配合，为越泰全面战略伙伴关系持续深入发展增添新的动力。(完)


越南驻泰国大使范越雄。图自越通社

议会合作是越泰全面战略伙伴关系中的重要支柱

范越雄表示，此次访问具有特殊意义，继续体现泰方对越泰关系的高度重视，彰显两国立法机构在发挥议会外交作用的决心，为有效落实两国高层达成的协议以及2023—2028年越南国会与泰国下议院合作协议作出贡献。

越通社
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