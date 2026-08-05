推动越泰全面战略伙伴关系走深走实

越通社河内—— 应越南国会主席陈青敏邀请，泰王国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰（Sophon Zaram）将于2026年8月5日至7日对越南进行正式访问。此次访问正值越泰建交50周年（1976年8月6日—2026年8月6日）之际，也是继越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月访问泰国、泰国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）于同年6月访越之后，两国高层交往的又一重要活动，充分体现双方对发展双边关系的高度重视，将为深化越泰全面战略伙伴关系注入新动力。

越南和泰国传统友谊源远流长



泰国是胡志明主席革命活动的重要足迹所在地，见证了他为探索民族救亡道路而奔走奋斗的重要历程。自1976年建交以来，两国关系持续稳步发展，并于2013年建立战略伙伴关系、2015年升级为加强型战略伙伴关系，2025年进一步提升为全面战略伙伴关系，开启双边合作新篇章。双方围绕持久和平、可持续发展和共同未来三大支柱，不断深化政治互信，拓展务实合作，推动双边关系迈向更高水平。



近年来，越泰高层互访频繁，政治互信持续巩固。2026年5月，越共中央总书记、国家主席苏林对泰国进行正式访问，双方一致同意保持高层交往势头，提升现有合作机制效能，深化经济互联互通，力争尽早将双边贸易额由220亿美元提升至250亿美元，并签署《2026—2031年越泰全面战略伙伴关系行动计划》，共同发布建交50周年纪念标识。随后，泰国总理阿努廷访越并出席第三届东盟未来论坛，进一步彰显泰方对深化对越关系的高度重视。



经贸合作始终是越泰关系最突出的亮点



越南政府总理黎明兴与泰国王国总理阿努廷·参威拉恭同越南学生合影（2026年6月8日）。图自越通社

泰国目前是越南在东盟最大的贸易伙伴，也是越南第八大投资来源地。



2025年，越南与泰国双边贸易额突破220亿美元，同比增长约10%；2026年上半年，双边贸易额已达133亿美元。两国已明确提出力争早日将双边贸易额提升至250亿美元的目标。为实现上述目标，双方在巩固传统合作领域的基础上，将数字化转型、电子政务、绿色经济、公平能源转型及科技创新等新兴领域确定为合作重点。两国政府正积极采取措施减少贸易壁垒，推动双边贸易更加均衡、互利共赢，同时鼓励企业扩大相互投资，深耕彼此市场，以实现长期稳定发展。



在出口方面，越南对泰国输出的主要商品包括手机、计算机、电子产品及零部件，机械设备、运输工具及零配件，化工产品，钢铁、原油、纺织品，以及水果和水产品等。



自泰国进口的主要商品则涵盖计算机、电子产品及零部件，整车，家用电器及零部件，机械设备及配件，汽车零部件，以及塑料原料、金属和化工产品等。



在投资合作领域，泰国目前在越南共有804个有效投资项目，注册资金总额超过154亿美元，在对越投资的153个国家和地区中位列第八，在东盟国家中仅次于新加坡，排名第二。泰国企业的投资重点集中在加工制造业、工业生产、风电、石油化工、房地产、批发和零售等领域。



越泰两国在供应链发展、交通互联、物流体系建设及湄公河次区域合作等领域，拥有广阔的合作潜力。目前，两国正加紧细化具体合作内容，以落实《越泰全面战略伙伴关系行动计划（2026—2031年）》中提出的“三大联通”战略，具体包括：供应链连接；两国企业及地方间连接；可持续发展战略对接。



与此同时，两国在国防、安全、文化、旅游及民间交流等领域合作持续深化。2025年，赴泰越南游客超过66万人次，赴越泰国游客接近46万人次。目前，越南已有20个省市与泰国地方建立友好合作关系，为两国地方合作和民间往来奠定了坚实基础。



加强越泰议会合作



议会合作是越泰全面战略伙伴关系的重要组成部分。近年来，两国立法机构保持高层互访和专门委员会交流，并于2023年签署新的合作协议；双方还在东盟议会联盟（AIPA）、各国议会联盟（IPU）和亚太议会论坛（APPF）等多边议会机制中保持密切协调，为深化双边关系发挥了积极作用。



此次索蓬·扎拉姆正式访越，是其今年3月就任泰国国会主席兼下议院议长后的首次访越，也是时隔9年泰国立法机构最高领导人再次正式访问越南。



访问恰逢越泰建交50周年，预计将进一步巩固两国政治互信，推动落实高层共识，加强立法经验交流，拓展经贸、投资、科技创新、教育、人文等领域合作，深化双方在东盟及其他地区和国际机制中的协调配合，为越泰全面战略伙伴关系持续深入发展增添新的动力。(完)





