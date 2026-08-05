越南第十六届国会第一次非常规会议：保护境外务工人员的权益

越通社河内 —— 根据越南第十六届国会第一次非常规会议议程，8月5日上午，国会举行全体会议，听取关于5项法律草案的呈文和审查报告，包括：《基层调解法（修正案）》；《〈越南劳务人员按合同赴境外工作法〉若干条款修改补充法》；《〈出版法〉若干条款修改补充法》；《〈建筑法〉若干条款修改补充法》以及《〈越南国家银行法〉、〈反洗钱法〉和〈金融机构法〉若干条款修改补充法》。



随后，国会分小组讨论以下法案：《基层调解法（修正案）》；《〈出版法〉若干条款修改补充法》；《〈越南劳务人员按合同赴境外工作法〉若干条款修改补充法》。



《〈越南劳务人员按合同赴境外工作法〉若干条款修改补充法（草案）》的制定旨在完善法律法规，推进分级分权，应用科学技术和数字化转型，从前置审批转向事后监管，同时克服现行法律的局限和不足。



在下午的全体会议上，国会就以下两项法草进行讨论：《〈投资法〉第六条和关于限制性行业目录的附录四修改补充法》；以及《〈海关法〉若干条款修改补充法》。



《〈海关法〉若干条款修改补充法（草案）》共4条，其中修改补充15条，以适应国家机构重组后新模式下的职务、名称、职能和任务。



草案内容补充规定授权财政部具体规定进出口货物通过邮政、快递服务的海关手续和监管程序；修改补充第58条，规定港口仓储经营企业在无法确定运输工具所有人、运输工具驾驶员或运输工具所有人授权人时，负责对造成环境污染的货物进行销毁处理。海关机关主持监督销毁工作。（完）

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