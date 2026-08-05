加强国防安全工业领域合作

越通社河内——越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将8月4日下午在河内会见了美洲隼集团（American Kestrel）创始人兼首席执行官帕特里克·斯维尼（Patrick Sweeney）率领的代表团。



梁三光代表越南公安部欢迎美国企业代表团及相关机构代表访越，与越南公安部开展工作交流。在会见中，他介绍了越南的发展方向和政策，其中确定将实现两位数经济增长作为核心目标，以推动经济规模、质量和竞争力等方面取得突破，胜利地实现“两个一百年”目标：到2030年纪念越南共产党建党100周年时，努力成为具有现代工业的发展中国家；到2045年纪念建国100周年时，努力成为高收入发达国家。



为实现上述目标，越南确定将科技、创新和数字化转型作为国家重要发展动力，提升国家治理效能，加强国防安全实力。



梁三光表示，越南公安部愿与美国大型企业在安全工业、军民两用技术、人工智能、半导体产业、云计算、大数据、网络安全等战略领域开展合作。



帕特里克·斯维尼强调，美国企业愿与越南公安部保持密切沟通与合作，助力越南实现发展目标，推动越美全面战略伙伴关系不断走深走实，为两国政府、人民和企业带来切实利益。（完）

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