到2045年将越南建成稳步迈向社会主义的高收入发达国家

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到2035年，基本完成向自强、创新、人文、可持续与融入的国家发展模式转型
根据越共十四大三中全会关于创新国家发展模式的第19-NQ/TW号决议，越共中央委员会一致同意，到2030年，完成各领域新发展模式的基础建设，与具有现代工业的中等偏上收入国家的发展水平相适应。到2035年，基本完成向自强、创新、人文、可持续与融入的国家发展模式转型。
2026年8月30日前：完成陆地边境各乡第一阶段一贯制寄宿制学校建设
政府副总理黎进洲近日签署了政府总理于2026年7月20日下达的关于加快边境各乡一贯制寄宿制学校的进度并确保其质量的第50号指令。该指令要求确保第一阶段工程竣工，于2026年9月5日同时举行落成典礼，并于2026-2027学年开始后立即投入使用。
每年10月15日被定为越南数字公民日
越南政府近日颁布2026年7月9日第66.22/2026/NQ-CP号《关于发展数字公民的决议》，该决议自2026年8月15日起施行，至2027年2月28日止。决议规定了数字公民发展的基本原则、公民在数字环境中的权益与责任、鼓励使用数字服务的政策，以及有关国家机关、组织和企业的职责。值得注意的是，根据该决议，越南政府将每年10月15日定为“越南数字公民日”。
外国患者跨越9000多公里赴越南接受关节置换手术
据越德友谊医院2026年7月26日消息，一名51岁的新西兰籍女性患者因长期饱受髋关节疼痛困扰，且在本国需长时间等待手术，最终跨越9000多公里赴越南，在越德友谊医院接受髋关节置换手术。
2026年“越南光荣”表彰会：创建与奉献
2026年“越南光荣”表彰会共表彰13个先进典型，其中包括8个先进集体和5名先进个人。他们中有勇攀科技高峰的科学家、仁心仁术的医务工作者、开拓创新的企业家，有守护国家安宁的武装力量官兵，也有外交、文化、教育等领域的杰出代表，以及来自全国各地的优秀劳动者。
第十二届亚洲分龄组游泳锦标赛：越南夺得14枚金牌
在2026年7月17日至21日于泰国曼谷举行的第十二届亚洲分龄组游泳锦标赛上，越南游泳队取得了令人瞩目的成绩，共获得14枚金牌、7枚银牌和7枚铜牌，并打破了一项17-18岁年龄组的赛事纪录。
500昼夜行动：已搜寻、归集近1500具烈士遗骸
据国家烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会（简称515指导委员会）消息，截至2026年7月25日，在“500昼夜行动”中，各力量已搜寻、归集烈士遗骸1488具，其中境内466具，老挝174具，柬埔寨850具。同时，发现7处烈士合葬墓，其中宣光省5处，共含23具烈士遗骸；胡志明市黎氏莲公园区域发现103具烈士遗骸及2处集体烈士遗骸。
越南－柬埔寨睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定关系
应越南国会主席陈青敏邀请，柬埔寨国会主席昆·索达莉将于7月27日至29日对越南进行正式访问。
河内获评全球第二大服务最友好城市
英国比价平台MoneySuperMarket最新发布“全球十大客户服务最友好城市”排行榜，越南河内获评全球第二大服务最友好城市。
提升越南非传统安全挑战防范和应对意识与责任感
越南力争到2030年，各级主要领导干部和管理干部100%贯彻落实关于防范、应对非传统安全的党主张、国家政策和法律法规以及国家战略。
至2030年越南数字科技产业部分发展目标
根据政府总理签发的第840/QĐ-TTg号决定，到2030年，越南将数字技术产业打造成为具有现代化水平和国际竞争力的经济——技术产业，为解决国家重大任务、推动经济实现两位数增长提供有力支撑。
2026至2035年阶段越南学校健康促进计划
《2026—2035年学校健康促进计划》旨在提升学校卫生服务质量，加强学生健康保护、健康照护和健康管理，促进学生身心全面发展。
2026年亚洲柔道锦标赛：越南队荣获团体总分第二
越南柔道队在2026年亚洲柔道锦标赛上表现出色，共夺得12枚金牌、10枚银牌和9枚铜牌，最终位列团体总成绩第二名。这是近年来越南柔术队在亚洲最高水平赛事中取得的最佳战绩。
100逾名海外越南青年参加2026年越南夏令营
据越南外交部海外越南人国家委员会消息，2026年7月12日至25日，来自35个国家和地区的105名海外越南青年和学生参加以“遗产之旅，情系家乡”为主题的2026年越南夏令营。根据活动安排，代表们将游览越南北部、中部和南部三个地区的多个城市，包括：河内、宁平、乂安、广治、顺化、岘港、嘉莱和庆和。
深入推进行政改革，不断提升服务民众和企业的质量
三级政府模式运行一年来，行政审批制度改革正从以便利管理部门为导向，转向以更好服务民众和企业为目标，进一步提升国家行政管理体系的治理水平和运行效能。
数字化转型成为新型治理体系运行的基础
三级政府模式运行满一周年: 数字化转型成为新型治理体系运行的基础。
到2045年：外商投资经济部门对越南国内生产总值的贡献率达30%
越共中央政治局2026年6月8日颁发关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南力争在投资和营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及吸引高质量外商投资项目的能力等方面，跻身东盟领先国家之列的目标。到2045年，预计外商投资经济部门对越南国内生产总值（GDP）的贡献率达30%。
2026-2030年阶段：吸引外商投资注册资金约2000-3000亿美
越共中央政治局2026年6月8日颁发关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南力争在投资和营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及吸引高质量外商投资项目的能力等方面，跻身东盟领先国家之列的目标。2026-2030年阶段，越南的目标是吸引约2000-3000亿美元的外资注册资金，其中75%的外商投资来自技术、资本和现代化管理能力雄厚的发达经济体。
越南代表队跻身IPhO 2026成绩前七强
参加2026年国际物理奥林匹克竞赛的越南代表队的5名成员全部获奖。这是越南参加国际物理奥林匹克竞赛以来取得最好的成绩。
2026年上半年：越南货物进出口总额同比增长27.1%
2026年上半年，越南货物进出口总额达5496.9亿美元，同比增长27.1%，其中出口增长21%，进口增长33.4%。贸易逆差为166.5亿美元。