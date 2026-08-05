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到2045年将越南建成稳步迈向社会主义的高收入发达国家

越共第十四届中央委员会第三次全体会议通过的关于越南发展模式转型的第19号决议明确指出：“国家发展模式转型，首先要实现体制突破，革新国家组织、治理和运行方式，形成新的发展能力。”

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越通社
#（19-NQ/TW） #19号决议 #发展模式
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越俄联营公司（Vietsovpetro）白虎油田二号中央技术平台。图自越通社

体制——开启新发展空间最重要的“钥匙”

越共第十四届中央委员会第三次全体会议通过的关于越南发展模式转型的第19号决议（19-NQ/TW）明确指出：“国家发展模式转型，首先要实现体制突破，革新国家组织、治理和运行方式，形成新的发展能力。”

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每年10月15日被定为越南数字公民日

每年10月15日被定为越南数字公民日

越南政府近日颁布2026年7月9日第66.22/2026/NQ-CP号《关于发展数字公民的决议》，该决议自2026年8月15日起施行，至2027年2月28日止。决议规定了数字公民发展的基本原则、公民在数字环境中的权益与责任、鼓励使用数字服务的政策，以及有关国家机关、组织和企业的职责。值得注意的是，根据该决议，越南政府将每年10月15日定为“越南数字公民日”。

2026年“越南光荣”表彰会：创建与奉献

2026年“越南光荣”表彰会：创建与奉献

2026年“越南光荣”表彰会共表彰13个先进典型，其中包括8个先进集体和5名先进个人。他们中有勇攀科技高峰的科学家、仁心仁术的医务工作者、开拓创新的企业家，有守护国家安宁的武装力量官兵，也有外交、文化、教育等领域的杰出代表，以及来自全国各地的优秀劳动者。

500昼夜行动：已搜寻、归集近1500具烈士遗骸

500昼夜行动：已搜寻、归集近1500具烈士遗骸

据国家烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会（简称515指导委员会）消息，截至2026年7月25日，在“500昼夜行动”中，各力量已搜寻、归集烈士遗骸1488具，其中境内466具，老挝174具，柬埔寨850具。同时，发现7处烈士合葬墓，其中宣光省5处，共含23具烈士遗骸；胡志明市黎氏莲公园区域发现103具烈士遗骸及2处集体烈士遗骸。

至2030年越南数字科技产业部分发展目标

至2030年越南数字科技产业部分发展目标

根据政府总理签发的第840/QĐ-TTg号决定，到2030年，越南将数字技术产业打造成为具有现代化水平和国际竞争力的经济——技术产业，为解决国家重大任务、推动经济实现两位数增长提供有力支撑。

100逾名海外越南青年参加2026年越南夏令营

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据越南外交部海外越南人国家委员会消息，2026年7月12日至25日，来自35个国家和地区的105名海外越南青年和学生参加以“遗产之旅，情系家乡”为主题的2026年越南夏令营。根据活动安排，代表们将游览越南北部、中部和南部三个地区的多个城市，包括：河内、宁平、乂安、广治、顺化、岘港、嘉莱和庆和。

到2045年：外商投资经济部门对越南国内生产总值的贡献率达30%

到2045年：外商投资经济部门对越南国内生产总值的贡献率达30%

越共中央政治局2026年6月8日颁发关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南力争在投资和营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及吸引高质量外商投资项目的能力等方面，跻身东盟领先国家之列的目标。到2045年，预计外商投资经济部门对越南国内生产总值（GDP）的贡献率达30%。

2026-2030年阶段：吸引外商投资注册资金约2000-3000亿美

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越共中央政治局2026年6月8日颁发关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南力争在投资和营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及吸引高质量外商投资项目的能力等方面，跻身东盟领先国家之列的目标。2026-2030年阶段，越南的目标是吸引约2000-3000亿美元的外资注册资金，其中75%的外商投资来自技术、资本和现代化管理能力雄厚的发达经济体。