经济

吸引FDI的新动能：四大解决方案

据财政部外国投资局消息，为增强投资环境吸引力，并迎接新一代FDI资金流入，需要同步实施有关体制、基础设施、人力资源以及支持政策等四大解决方案，从而提升FDI部门对经济的贡献效率。

在越南致力于实现两位数经济增长目标的背景下，提升吸引外资质量被确定为创造更多发展资源的重要动力之一。图自nhandan.vn
在越南致力于实现两位数经济增长目标的背景下，提升吸引外资质量被确定为创造更多发展资源的重要动力之一。图自nhandan.vn

越通社河内——在越南致力于实现两位数经济增长目标的背景下，提高外商直接投资（FDI）的吸引质量被确定为创造更多发展资源的重要动力之一。

据财政部外国投资局消息，为增强投资环境吸引力，并迎接新一代FDI资金流入，需要同步实施有关体制、基础设施、人力资源以及支持政策等四大解决方案，从而提升FDI部门对经济的贡献效率。

完善投资环境 提升对FDI的吸引力

在国际投资格局不断变化的背景下，越南需继续完善投资环境，从依赖税收优惠竞争转向提升投资环境质量和企业支持能力。

据财政部的消息，首要解决方案是继续审查、修订并完善投资法律体系，使其更加统一、透明、稳定并具备更高的可预期性。

值得注意的是，在全球最低税政策实施背景下，财政部认为应由税收优惠政策转向基于实际成本的投资支持机制。各项支持政策将重点聚焦基础设施建设、人力资源培训、研发（R&D）、创新以及有助于企业降低投资成本并提高运营效率的各类因素。

另外，行政手续改革仍被确定为核心任务。具体而言，投资、土地、建设及环境等相关手续需按照互联互通方向得到审查，缩短处理时间，为项目尽早落地创造条件。特别是，财政部要求缩短高科技、半导体产业、能源及数据中心等项目的审批时间。

同时，还需继续审查并削减外国专家工作许可和签证相关手续，以满足大规模、高科技FDI项目的实施需求。为国际专家、工程师和管理人员创造更便利条件，将有助于加快项目施工进度，同时提升技术吸收能力和现代管理经验水平。

为确保各项政策得到统一落实，财政部还建议加强各部委、各地方在投资者管理与支持方面的协调机制，避免规定执行中的重叠或差异。

除体制完善外，基础设施发展被视为提升国家吸引FDI竞争力的关键前提之一。

财政部表示，应继续优先对战略基础设施体系，特别是与重点经济和工业走廊相结合的交通、能源和物流基础设施进行投资，以降低运输成本、提升供应链连接能力，为企业生产经营活动创造便利条件。

与此同时，在北部、中部和南部重点经济区域建设和发展工业—城市—物流综合体，将为吸引大规模的集中型FDI项目提供更多空间。

在能源基础设施方面，财政部认为需确保为高科技产业、数据中心及半导体行业提供稳定、长期的电力供应能力。同时，大力推动可再生能源发展，满足跨国企业绿色转型需求，符合可持续投资趋势。

同奈省一角。图自越通社

新一代FDI资金强劲涌入同奈

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通过人力资源和企业对接提升FDI质量

在完善体制和发展基础设施的同时，财政部将人力资源视为新阶段提升FDI吸引质量的决定性因素。随着投资重心转向高科技、半导体、电子、人工智能和数据中心等领域，对高素质技术人才的需求不断提高。

财政部指出，应加强培训机构与FDI企业之间的对接，逐步按各部门和企业需求形成“订单式”培养机制。 除培养新增人才外，还需注重推进现有劳动力的再培训工作，提升他们的技能和水平，以满足向高科技生产模式转型的要求。这不仅有助于解决当前的人才短缺问题，还能提升人力资源质量，提高新技术吸收能力，满足国际投资者的需求。

另一项重点措施是完善外国专家引进和使用机制，有助于提升技术吸收能力和管理经验，同时支持国内企业逐步更深度融入全球价值链。

此外，财政部还建议继续创新投资促进工作，注重吸引大型科技集团和高附加值项目。

另一个重要内容是推动FDI企业与本土企业之间的对接。这被视为提高国产化比例的重要措施，为越南企业更深入地参与全球价值链提供便利，从而发挥FDI对经济的溢出效应。

据经济专家的评估，在新形势下同步实施体制、基础设施、人力资源及支持政策等四大解决方案，将有助于提升吸引外资质量，选择高技术含量、环境友好型、具备与国内企业连接能力并对经济产生强劲的溢出效应的项目。

这也是充分发挥FDI在促进创新、提升劳动生产率、增强越南企业竞争力以及积极实现两位数经济增长目标方面起着作用的重要基础。（完）

越南继续成为全球供应链重构过程中的优先投资目的地。图自越通社

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越通社
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