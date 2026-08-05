《2026年世界发展报告》：越南在全球人工智能浪潮中扮演重要角色

越通社河内——“若立即行动，人工智能（AI） 可将发展中国家百年的发展历程缩短至十年。”世界银行集团于8月4日发布的《2026年世界发展报告：人工智能的前景》提出了这一瞩目论断。



然而，报告强调，只有当各国政府迅速采取行动，消除能源、网络连接基础设施、技能和体制质量方面的差距——即那些可能导致发展中国家面临掉队风险的障碍时，这一目标才能实现。报告指出，发展中国家面临的最大机遇并非利用AI取代劳动者，而是利用 AI 来提升劳动者的能力。



在AI浪潮中，越南不仅没有置身事外，更在世界银行集团的报告中扮演着多个重要角色。



报告指出，越南是欧洲联盟（EU）以外极少数早在 2025 年就出台全面 AI 法律框架的经济体之一。



此外，报告中的数据表明，越南是全球科技供应链中的重要一环。越南跻身用于构建 AI 系统产品的全球前五大发展中国家出口国之列（与中国、墨西哥、马来西亚和泰国并列）。报告指出，得益于流入半导体、电子零部件和数据中心设备领域的投资资金不断增加，这些国家已经并将继续从中获益。



然而，报告也通过在越南的实际案例提出了重要警告：AI 不能仅仅是单纯的“进口商品”。由牛津大学开发的一款用于对疑似感染 COVID-19 患者进行分诊的 AI 模型，尽管在英国运行良好，但在越南的两家医院进行测试时，其性能却出现了严重下滑。原因在于两个人口群体之间的人口学特征和流行病学特征存在差异。这强调了越南需要投资于本土数据，并提高精细调校 AI 系统以适应国内状况的能力，从而让 AI 真正更好地服务于人民。



在劳动力方面，报告指出，当富裕国家担忧 AI 抢走工作岗位时，由于农业和手工制造领域的劳动者比重较大，这一风险在越南相对较低。世界银行援引服装业的例子证明，尽管自动化裁缝技术已存在数十年，但越南极少使用它们，因为当地的劳动力成本比投资 AI 和机器人的成本更具竞争力。这是一种合理的经济反应，但也是一个提醒：需要提升劳动者的技能，以免在技术日益廉价时趋于落后。



AI 为越南提供了缩短发展进程并在科技地图上确立地位的机遇。凭借政策上的主动性，越南正走在正确的轨道上。然而，为了准备好接收并定制 AI 以服务于人民，2026年《世界发展报告》主任高拉夫·纳亚尔（Gaurav Nayyar）认为，包括越南在内的发展中国家需要从现在开始集中构建基础——包括能源基础设施、网络连接、技能和体制。（完）



2026年《世界发展报告》主任高拉夫·纳亚尔（Gaurav Nayyar）认为，包括越南在内的发展中国家需要从现在开始集中构建基础——包括能源基础设施、网络连接、技能和体制。