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印尼与泰国扩大防务安全、贸易投资领域合作

越通社驻雅加达记者报道，印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托8月3日在首都雅加达独立宫与泰国总理阿努廷·参威拉军举行会谈，就加强双边关系、扩大在防务、安全、贸易、投资、粮食安全、能源和数字技术等领域的合作交换了意见。

印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托在雅加达会见泰国总理阿努廷·参威拉军。图自越通社
印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托在雅加达会见泰国总理阿努廷·参威拉军。图自越通社

越通社河内 ——越通社驻雅加达记者报道，印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托8月3日在首都雅加达独立宫与泰国总理阿努廷·参威拉军举行会谈，就加强双边关系、扩大在防务、安全、贸易、投资、粮食安全、能源和数字技术等领域的合作交换了意见。

普拉博沃在会谈中强调，印尼与泰国的合作应面向未来，为双方带来利益，同时为建立一个更强大、更稳定的东盟作出贡献。在防务和安全方面，这位印尼领导人表示支持增加印尼武装部队与泰国皇家军队联合演习的频率和规模，并提议扩大在培训和训练领域的军官交流项目。

双方一致同意继续扩大经济合作，特别是在贸易、投资、保障粮食安全和能源安全等领域。普拉博沃还建议加强在数字技术、互联互通和两国人民交流方面的合作。

两国领导人在共同主持有双方高级官员出席的双边会谈之前进行了单独会晤。普拉博沃和阿努廷·参威拉军还共同见证了一些合作文件的交换，随后发表了联合声明。

据印度尼西亚安塔拉通讯社报道，这是阿努廷·参威拉军就任以来首次访问雅加达，也是15年来泰国总理首次对印尼进行正式访问。

在8月3日至4日的访问框架内，双方预计将实施《印尼—泰国战略伙伴关系路线图（2026-2030年）》，聚焦三大支柱：安全合作、经济发展和文化社会合作。该路线图有望为未来五年双边关系提供方向。

两国领导人还就一些双边和地区问题交换了意见，包括打击跨国犯罪合作、加强贸易与投资、保障粮食与能源安全、扩大民间交流以及在东盟框架内加强协调配合等。（完）

越通社
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