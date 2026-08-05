河内与法国企业加强经贸与旅游合作

越通社河内——8 月 4 日，2026 年河内—法国经贸与旅游促进会议在巴黎举行。河内市领导代表以及来自越南驻法国大使馆、越南驻法国商务处、各贸易促进机构、行业协会以及众多法国企业的约 60 名代表出席了会议。



据越通社驻巴黎记者报道，河内市代表在会上致辞时，介绍了首都的新发展方向、投资环境、吸引国际合作的政策以及在经贸和旅游领域的潜力。





​ 本次活动的一大亮点是河内市各专业机构与法国企业及协会之间的直接对话环节。各方就法国市场的需求、开发符合客户喜好的产品能力、企业对接、扩大贸易合作、提升旅游产品质量以及未来可实施的合作模式进行了深入交流。会议并非仅仅停留在介绍潜力，而是还帮助解决企业的实际需求，推动具体的合作对接。



在欧洲越南文化旅游协会（VNCT） 主席黎依玲发表了题为《企业在更有效吸引法国游客赴河内旅游中的作用》的演讲。她认为，为了让越南的旅游产品能够纳入国际旅行社的行程中，需要加强国内旅游企业、当地服务提供商与海外组团社之间的协调配合，从而打造出符合各个市场需求的旅游产品。



与会代表一致认为，应通过企业对接项目、专题促进活动以及定期对话机制，持续推进河内与法国合作伙伴之间的关系。本次会议有望为扩大河内与法国企业界的合作网络作出贡献，为今后在经贸、投资和旅游等领域开展具体合作项目奠定基础。（完）



