越南水产品出口保持增长势头但挑战日益凸显

越通社河内—— 今年7月，越南水产品出口保持增长势头，为实现2026年出口额约125亿美元的目标奠定基础。但在上半年快速增长之后，主要出口市场需求放缓、竞争加剧以及贸易壁垒不断增加，使该行业面临的挑战更加凸显。



据越南水产加工与出口协会（VASEP）统计数据显示，2026年7月份全国水产品出口额接近10.2亿美元，同比增长4.8%；前7个月累计出口约67.8亿美元，同比增长11.5%。



虾类仍是越南水产品出口中的主力商品，前7个月出口额约27.8亿美元，同比增长12.6%，占全国水产品出口总额约41%。不过，7月份增速明显放缓。目前增长主要来自对中国市场的龙虾出口，而南美白对虾和黑虎虾在美国、欧盟和日本等传统市场竞争日趋激烈。



巴沙鱼出口也出现调整迹象，7月份出口额约1.84亿美元，同比下降6.1%；但受益于上半年较快增长，前7个月累计出口仍达近13亿美元，同比增长8.8%。VASEP认为，这主要反映大型进口市场在前期集中采购后开始调整进口节奏。

清化省静嘉坊HDT FOODS股份公司水产品加工厂。图自越通社

不过，随着鳕鱼、狭鳕等白肉鱼供应趋紧、价格维持高位，巴沙鱼仍有望进一步扩大市场份额。欧盟自2026年起实施CATCH进口管理制度，也为符合可追溯和可持续发展要求的巴沙鱼带来一定优势。但欧盟市场对可持续认证、产品溯源等要求持续提高，越南水产品仍受到欧盟“IUU黄牌”警告影响。



金枪鱼出口7月份保持基本稳定，当月出口超过6900万美元，前7个月累计约5.24亿美元，同比下降1.4%，继续受到美国贸易政策以及欧盟技术标准和原产地规则的影响。



相比之下，蟹类和贝类产品保持较快增长。前7个月，蟹类出口约2.46亿美元，同比增长28.7%；贝类出口超过1.78亿美元，同比增长29.5%。



从市场来看，中国市场保持最快增长势头，前7个月进口越南水产品约17.4亿美元，同比增长34.5%；美国位居第二，出口额超过10.5亿美元，同比增长0.3%；日本和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）成员市场分别增长2.6%和8.1%。同期，对欧盟、韩国、东盟及中东市场出口均有所下降。



VASEP主席杜玉才表示，前7个月的出口成绩体现了越南企业较强的适应能力，为全年实现约125亿美元出口目标创造了条件。今后，越南水产业仍需着力解决原料、物流、资金、劳动力等瓶颈，加快推动欧盟取消“IUU黄牌”警告，进一步拓展中国、韩国等市场，并加强对美国贸易政策变化的跟踪和应对，以保持出口持续稳定增长。（完）