越共中央总书记、国家主席苏林：建设一部科学严谨、简明精炼、便于执行且具有长远生命力的党章

越通社河内——8月5日上午，越共中央总书记、国家主席苏林以越共中央关于总结实践和研究修改、补充《越南共产党章程》指导委员会主任身份，主持召开指导委员会第一次会议。苏林在会上强调，此次党章修改的根本目标，是建设一部科学严谨、简明精炼、便于执行且具有长远生命力的党章，以更好适应国家步入新发展阶段对执政能力提出的更高要求。



苏林在会议总结讲话中指出，修改、补充党章是越共十四届任期内一项具有特殊重要性的政治任务，直接服务于《2011年纲领》的修订完善和越共十五大的筹备工作。通过党章修订，要着力建设更加坚强有力的党组织，推动组织体系运转更加高效顺畅、职责划分更加清晰明确、权力监督更加扎实有效，进一步提升党员队伍和基层党组织质量，密切党与人民群众的血肉联系。



苏林要求，必须统一研究思路、原则和标准，始终坚持马克思列宁主义、胡志明思想，坚守民族独立和社会主义目标，坚定不移地维护党的领导地位和民主集中制原则。党章修订工作要紧密围绕越共十四大决议精神，与《2011年纲领》的修改完善及《2013年宪法》的研究修订协同推进。



他指出，对于实践证明行之有效的内容，要继续坚持和发扬；对于机构改革、两级地方政府模式、分级授权、权力监督、数字化转型等实践中的新课题，应深入研究并适时补充完善；对于条件尚不成熟的内容，可继续通过实践总结、试点推进或由相关规定和实施细则予以规范。



苏林强调，要清晰界定党章、实施规定与实施细则之间的界限，避免将过于具体、变动频繁的内容载入党章，同时也不应使已成熟的重大制度内容长期分散于多个规范性文件之中。每项修改建议都必须充分论证现实依据、问题成因、修改方案、实施影响及保障条件，并将是否有利于提高党的领导能力、执政能力、战斗力和服务人民水平作为最终衡量标准。



他要求重点围绕四大方向开展研究，具体包括：党的基本理论、党员队伍建设、基层党组织和党群关系；新体制下党的组织体系和领导方式；党的检查监督、纪律建设和权力监督；数字化转型与特殊领域，以及党章文本技术规范等内容。



越共中央总书记、国家主席苏林主持召开指导委员会第一次会议 图自越通社

在工作方法上，苏林要求充分吸收2011—2025年党章实施15年总结成果，避免行政化、形式化的总结方式，重点结合机构改革和落实第208号规定后的新实践，坚持实践总结与理论创新相结合，广泛调研与专题研究相协调，在立足越南实际的基础上有选择地借鉴国际经验。



他要求党章修订工作应广泛征求意见，实行多轮次、分层次、突出重点的征集机制，确保意见反馈务实高效；对各方不同意见要全面汇总、认真研究并充分说明。指导委员会常设机构要尽快完善工作机制，制定详细工作计划，成立编辑组，编制研究报告和党章修订总体方案，统筹研究内容、方法、数据和工作进度。



苏林要求指导委员会每位成员必须明确具体任务、成果要求和完成时限，亲自组织实施、检查督导和研究论证，不得将工作完全交由办事机构代行，确保工作进度与质量并重。



苏林强调，要秉持 “少说多做、干就干到底、以成果和实效为衡量标准” 的工作作风，相信指导委员会一定能够高质量完成党章修订草案，为建设廉洁坚强、始终与人民群众保持血肉联系的执政党，更好服务国家新时期发展作出积极贡献。(完)

