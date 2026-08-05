中国学者：四大战略转变体现苏林总书记、国家主席的高瞻远瞩

越通社北京——当今世界正处于百年未有之大变局，国际局势纷繁复杂，战略竞争、地缘冲突、全球经济分化叠加技术变革，任何国家想稳住发展节奏都不容易。越南今年上半年GDP增长8.18%，创下2011年以来同期的最好水平。这些数据说明越南正处在一个发展的关键窗口期，经济增速非常亮眼，但是与此同时，靠资本投入、资源开发和廉价劳动力的经济发展老路越走越窄，转型不是选择题，而是必答题。



中国福建省华侨大学海上丝绸之路研究院院长黄日涵教授就越共中央总书记、国家主席苏林近日在越共十四届三中全会上提出“四大转变”相关话题接受越通社驻京记者的采访时指出，从内在逻辑看，苏林总书记高瞻远瞩，深刻地认识到越南未来要持续高速发展就必须转变模式。



这四大战略转型步骤构成了一条完整的治理现代化链条。第一步锚定提升党的领导力和机构运行质量，是因为越南前两年大刀阔斧精简机构、推行两级地方政府，架子搭好了，接下来要看能不能转得顺畅；第二步着眼统一治理发展空间，针对的是土地、海洋、资源分散管理、内耗偏多的老问题；第三步确立以生产率、知识、技术和人为基础的发展模式，这是抓住了根本，国家财富终究要靠创新和高素质劳动者来创造；第四步强调主动防范风险，从出了事再应对转向“识别于早、防范于远”，在风险跨国传导越来越快的今天，这是非常清醒务实的判断。

黄日涵教授认为，中越同为共产党领导的社会主义国家，都在探索符合自身国情的发展道路，互学互鉴正是两党两国关系的宝贵财富。毋庸讳言，转型的难点从来不在提出，而在落实。苏林总书记、国家主席强调会议成果要体现在会后的实际转变上，这句话点到了要害，更加体现了越南领导人对于国际局势以及国内发展看得非常透彻，让包括中国在内的外国学者对越南未来经济发展更加有信心。



中国学者强调，苏林总书记、国家主席高瞻远瞩提出的方案，为越南未来发展指明了前进的道路。越南的经济越好，对于周边邻居的中国而言，是一个重大的利好消息。要让越南发展的更好，主要还在于落实越南领导人提出的四大战略转型步骤。



苏林总书记、国家主席高瞻远瞩提出的方案，为越南未来发展指明了前进的道路。越南的经济越好，对于周边邻居的中国而言，是一个重大的利好消息。要让越南发展的更好，主要还在于落实越南领导人提出的四大战略转型步骤。



第一，落实要细。这一轮机构合并和两级政府改革力度很大，但新架构要真正运转起来，乡一级贴近民众，人手、经费、数据却往往跟不上，分级授权必须和财政、人员、信息系统同步下沉，否则上面放得越宽，基层越容易卡壳。苏林总书记要求每项决策都明确目标、任务、权限、责任和时限，就是防止“文件写得对、执行打折扣”，这个价值导向非常清晰。



第二，转型要真。从依赖廉价劳动力转向依靠生产率和创新，最要紧的是舍得在教育、科技上长期投入。引进外资不能满足于建厂组装，要把技术转让、本土配套和人才培养捆在一起谈，逐步培育出自己的内生增长动能。这方面中越合作空间很大，铁路互联互通、数字经济、绿色能源，都是越南可以借力升级的抓手。



第三，底线要稳。现如今的国际社会，传统安全和非传统安全相互交织，供应链、气候、数据等领域的风险容易连锁传导。越南坚持独立自主的外交传统，维护和平稳定的外部环境，内部转型才有腾挪余地，这一点在动荡的国际局势中尤其重要。



黄日涵教授表示，中越山水相连、制度相近，中国乐见越南发展得更好。两国正携手构建具有战略意义的中越命运共同体，越南转型顺利，对地区繁荣稳定同样是利好。双方完全可以在治国理政经验交流、“一带一路”与“两廊一圈”规划对接中相互成就，把各自的发展变成彼此的机遇。（完）

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