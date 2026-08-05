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抓紧完善校舍，改善困难地区教学条件

8月初，乂安省多个学校工地呈现一派紧张施工的景象。从山区到平原，数百间教室、多功能厅、图书馆、半寄宿食堂及辅助设施正赶在2026—2027学年开学前加紧完善。

石岸幼儿园项目位于茂石乡，投资额达145亿越盾，规模包括8间教室、校舍和厨房，目前已进入收尾阶段。图自越通社
石岸幼儿园项目位于茂石乡，投资额达145亿越盾，规模包括8间教室、校舍和厨房，目前已进入收尾阶段。图自越通社

越通社乂安——8月初，乂安省多个学校工地呈现一派紧张施工的景象。从山区到平原，数百间教室、多功能厅、图书馆、半寄宿食堂及辅助设施正赶在2026—2027学年开学前加紧完善。

与时间赛跑，赶上开学日

在茂石乡石岸幼儿园建设工地的烈日下，工人们仍在忙着完善新教学楼最后几项工程；与此同时，干部教师开始准备桌椅和学习用品，迎接新学年。

虽然刚成立不久，在运行条件和投资资源方面仍面临诸多困难，茂石乡仍将教育确定为优先领域。石岸幼儿园工程投资145亿越盾，规模为8间教室、办公楼和厨房区，正进入收尾阶段。

茂石乡人民委员会副主席阮仲玉表示，在进行行政单位调整后，地方需要解决多项紧迫任务，但仍优先将资源用于教育。

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在新学年到来之际，安城三号高中的“绿色图书馆”项目通过社会化资金建成，为师生们创造了新的阅读、学习和活动空间。图自越通社

英山三号高中是位于仁和乡的一所困难地区学校。2025年，该省投资超过300亿越盾用于建设和修缮教室，其中新建15间教室。经过近一年的施工，宽敞的新教学楼即将完工并投入使用。

在都梁乡，多所学校工程正赶在开学前完成最后工序。安山小学是投资规模较大的工程之一。仅两年时间，学校投资超过600亿越盾，建设了14间行政办公楼、27间教学楼，同时建设了多功能厅、食堂、人工草皮操场和遮阳棚系统，服务于户外活动。

在该地，都梁一号高中项目总投资超过1000亿越盾，共45间教室，预计将建成并投入使用，具有现代化规模、配套教学设备，满足2018年普通教育课程的实施要求。

与此同时，在蓝乡，地方政府经常检查教室修缮和新教室建设的进度。按计划，修缮项目将于8月15日前完成；新建教室于9月15日前完工，以确保教学不受影响。

调动一切资源投资基础设施

在2021—2025年阶段，乂安省注重安排发展投资支出，以加强学校基础设施和教学设备，落实2018年普通教育课程。其中，仅省级财政预算就接近2,500亿越盾，教育社会化资金来源超过2,800亿越盾。由此，全省共有26,578间各级教室，其中23,406间为坚固教室，坚固化率约达88%，较2021年提高7%。

据乂安省教育培训厅表示，2026—2027学年基础设施准备工作从年初就已同步部署。全省已对校舍现状进行核查，优先投资老化和缺教室的项目以及服务于2018年普通教育课程实施的工程。

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都良乡安山小学已完成遮阳棚系统的建设，以服务于学生的户外活动。图自越通社

乂安省教育培训厅厅长阮文科表示：“除了地方资源外，该省已建议中央继续优先安排教育投资资金，特别是对于仍困难的省份、山区和少数民族地区；同时出台对教育投资项目的税收、信贷、土地优惠政策；以及开发使用公共资产、闲置办公场所服务于教育发展的机制。”

据该厅领导表示，在新建投资的同时，各教育机构正集中检查电力、供水、绿化、围墙、消防、教学设备以及防灾预案，确保雨季台风期间师生绝对安全。

新学年开学前完善基础设施，也是乂安省教育培训部门继续有效实施2018年普通教育课程、提高全面教育质量的重要基础，朝着建设日益同步、现代化的学校体系、满足新阶段人力资源发展要求的目标迈进。（完）

越通社
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