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“安子——禅定秋色”系列活动回归，带来诸多新体验

“安子——禅定秋色”有助于推广安子世界文化遗产的价值，同时打造特色旅游产品，以吸引秋季及年末游客。

遗迹区特殊的历史—文化价值使安子山成为越南人精神生活中的一处神圣之地。图自越通社
遗迹区特殊的历史—文化价值使安子山成为越南人精神生活中的一处神圣之地。图自越通社

越通社广宁——“安子——禅定秋色”有助于推广安子世界文化遗产的价值，同时打造特色旅游产品，以吸引秋季及年末游客。

据广宁省电子信息门户网站报道，从2026年8月至12月底，广宁省安子坊将举办“安子——禅定秋色”活动，包括文化、艺术、体育、旅游和心灵体验等一系列活动，有助于推广安子世界文化遗产的价值，同时打造特色旅游产品，以吸引秋季及年末游客。

这是该活动开展的第二个年头，延续了自2025年以来取得的积极成果。

各项活动将在安子历史遗迹与名胜区以及当地多处遗迹和旅游区举行，旨在将“安子——禅定秋色”打造成为地方特色的文化旅游品牌。

根据计划，开幕式将于2026年8月举行，届时将有精彩的艺术表演，结合遗产宣传和推广活动。

紧接着是一系列亮点活动，如“安子世界遗产最佳推介人”比赛、安子艺术作品展以及以“探索遗产——传播精华”为主题的2026年安子超级越野赛，预计于8月21日至23日举行。

同期，盂兰盆节（8月21日至27日）将成为文化—心灵亮点，在感恩向善的氛围中吸引僧尼、佛子和游客汇聚遗产地。中秋节活动也预计于8月23日举办，包含多项传统文化体验活动。

安子之秋不仅有热闹的体育活动，还带来多项与竹林文化空间相关的活动。安子秋季节以及从8月延伸至10月的系列活动将连接遗迹、名胜和本土文化价值，为游客打造富有深度的探索之旅。

年末继续延续活动热潮，预计11月举办“安子棋王”象棋赛以及以“触摸遗产地”为主题的2026年安子遗产马拉松赛，于11月28日至29日两天举行。

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2026年安子山超级越野赛及2026年安子山遗产马拉松赛为“安子山——禅定之秋”项目增添了更多吸引力。（图：广宁省电子信息门户网站）

与超级越野赛一起，马拉松赛有望帮助安子定位为遗产、体育和体验旅游和谐结合的旅游目的地，同时创造全年稳定的客源，而非仅集中于初春庙会季节。

除了各项活动外，来到安子的游客还有机会体验多种特色旅游产品，如呼吸禅修、瑜伽、交替呼吸法、“放下禅”项目、“铜寺顶日出”之旅、“安子世界遗产探索之旅”、“古宫秘境探索”之旅以及“孩子归来幸福”之旅等。

“安子妙音”艺术节目也将带来充满竹林佛教特色的艺术欣赏空间。

文化体验活动继续扩展，包括骑马、射箭、穿越南古装、民间游戏以及“娘村之夜——Village Night Show”活动，游客可以了解青衣瑶族同胞的文化，参与迎灯和放花灯仪式。此外，安子乡村集市、素食美食空间、OCOP产品、传统手工艺品和地方特产也丰富了探索之旅。

年末，药师佛诞辰纪念活动以及陈仁宗佛皇缅怀活动将继续举办，形成从夏末到初冬贯穿的文化—心灵事件链条，有助于传播竹林禅派的独特价值和安子世界文化遗产。

通过这一系列活动，地方期望不仅保护和弘扬遗产的全球突出价值，而且逐步实现旅游产品多样化，向文化、心灵、体育、生态和社区旅游相结合的方向发展。伴随着推进数字化转型、提升服务质量和打造友好目的地形象，安子正朝着成为全年具有吸引力的旅游目的地的目标迈进。（完）

越通社
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