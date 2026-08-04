宝达湿地森林开辟得乐省社区旅游发展新路径

越通社得乐省——位于得乐省东部和盛乡的宝达（Bầu Đá）湿地森林被誉为当地唯一的一片湿地森林。这里不仅以绵延成片、倒映在静谧水面的森林景观令人惊艳，更是众多珍稀动植物的重要栖息地。当地正积极保护这一宝贵生态资源，并充分挖掘现有旅游潜力，为居民创造更多生计。



通往宝达湿地森林的道路宛如一幅水墨画，这里至今仍保留着原始自然风貌。森林与水域交相辉映，原始景观与丰富的生物多样性相互融合，共同构成了这一独具特色的湿地生态系统。越往山林深处前行，湿地森林的景色愈发迷人。游客还能看到成群的燕子栖息筑巢于高大的古树之上，鸟鸣此起彼伏，宛如奏响一曲充满生机的自然交响乐。



宝达湿地森林面积近30公顷，拥有丰富多样的动植物资源。长期生活在和盛乡的居民已无法确切说出这片湿地森林形成于何时，但多代人一直将其视为赖以生存的“生命之源”。多年来，当地数十户村民一直依靠在这片湿地森林捕鱼捞虾维持生计。他们共同守护森林，让鱼虾得以繁衍生息。正因如此，在这片辽阔的湿地中，植被终年郁郁葱葱，成为众多珍稀生物理想的栖息地。



宝达湿地森林面积近30公顷，拥有丰富多样的动植物资源。图自越通社

日前，和盛乡正式推出宝达湿地森林旅游产品，让游客有机会走进原始自然，穿行于湿地森林之间，感受这里宁静秀美的风光和独具特色的生态系统。凭借得天独厚的自然景观，随着社区旅游的发展，宝达湿地森林有望成为一个独具特色、体验丰富的新兴旅游目的地。



来自得乐省绥和坊的游客阮文俊表示，他有幸在宝达湿地森林尚未广为人知时参加生态体验之旅。这里保存完好的原始风貌令他印象深刻。他认为，若当地政府和居民能够充分挖掘并发挥社区旅游资源优势，宝达湿地森林必将成为该省旅游版图上一处极具吸引力的目的地。



和盛乡党委书记方文良表示，该乡正研究制定宝达社区旅游发展提案，计划成立社区旅游合作社。该提案实施后，当地居民将直接参与旅游经营，划船接送游客，介绍本地文化、美食及风俗习惯，在创造可持续生计的同时更好地保护自然生态环境。宝达不仅是一处新的旅游目的地，更是当地社区配合将资源优势转化为发展动力的生动实践。（完）

