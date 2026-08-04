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越捷航空推出黄金优惠周，零越盾起机票助力实现旅游梦

越通社河内8月4日——越捷航空（Vietjet）8月1日至8日推出黄金优惠周，提供数十万张零越盾起的Eco舱机票（不含税费），同时商务舱、SkyBoss和Deluxe舱位可享高达30%的优惠。

越捷航空公司飞机。图自越捷
越捷航空公司飞机。图自越捷

越通社河内 ——越捷航空（Vietjet）8月1日至8日推出黄金优惠周，提供数十万张零越盾起的Eco舱机票（不含税费），同时商务舱、SkyBoss和Deluxe舱位可享高达30%的优惠。

从 8月1日00:00至8月8日23:00（GMT+7），旅客可在网站 www.vietjetair.com 和越捷航空应用程序上抢购所有越捷航线Eco舱零越盾起机票（不含税费）。该活动适用于2026年9月5日至2027年3月31日期间的国内和国际航线（具体飞行时间因航线而异。优惠不适用于部分高峰期时段）。

此外，在网站 www.vietjetair.com 和越捷航空应用程序上预订国际直飞航线商务舱、SkyBoss舱时，输入代码BUSB88可享30%票价优惠；预订飞往捷克和哈萨克斯坦航线的Deluxe舱时，输入代码DLX88可享20%优惠。

旅客通过越捷各售票渠道预订国内及国际直飞航线（不适用联程）的套餐组合，还可立即享受50%优惠，让飞行旅程更加特别。

越捷新航线包括：河内—布拉格（捷克）、河内—阿拉木图（哈萨克斯坦）、胡志明市—科伦坡（斯里兰卡），以及自2026年8月19日起恢复的河内、胡志明市、海防、荣市、岘港飞往大叻的航线。飞往越南最具吸引力的旅游目的地如河内、胡志明市、海防、岘港、富国岛、芽庄、顺化等地的航线也增加了班次，以满足民众和游客的需求。

立即预订越捷机票，享受现代节油机队、丰富多样的热餐菜单（融合越南和国际风味，如辰河粉、面包、冰奶咖啡等）带来的完美飞行体验，以及机组人员专业、亲切、贴心的服务，还有在万米高空上举行的精彩文化艺术活动。

新一代航空公司越捷航空引领越南、区域乃至世界航空业的革命。凭借卓越的成本管理、运营和运行能力，越捷为旅客带来节约、灵活的飞行机会，提供多样化服务，满足客户的各种消费需求。

越捷航空是国际航空运输协会的正式成员，并持有IOSA运营安全认证。这家越南最大的私营航空公司被权威机构AirlineRatings评为全球最高7星安全评级，被AirFinance Journal评为全球最佳运营和财务健康50强之一，并持续获得Skytrax、CAPA、AirlineRatings等权威机构颁发的最佳低成本航空公司奖项。

（完）

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