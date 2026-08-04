越捷航空推出黄金优惠周，零越盾起机票助力实现旅游梦

越通社河内 ——越捷航空（Vietjet）8月1日至8日推出黄金优惠周，提供数十万张零越盾起的Eco舱机票（不含税费），同时商务舱、SkyBoss和Deluxe舱位可享高达30%的优惠。
从 8月1日00:00至8月8日23:00（GMT+7），旅客可在网站 www.vietjetair.com 和越捷航空应用程序上抢购所有越捷航线Eco舱零越盾起机票（不含税费）。该活动适用于2026年9月5日至2027年3月31日期间的国内和国际航线（具体飞行时间因航线而异。优惠不适用于部分高峰期时段）。
此外，在网站 www.vietjetair.com 和越捷航空应用程序上预订国际直飞航线商务舱、SkyBoss舱时，输入代码BUSB88可享30%票价优惠；预订飞往捷克和哈萨克斯坦航线的Deluxe舱时，输入代码DLX88可享20%优惠。
旅客通过越捷各售票渠道预订国内及国际直飞航线（不适用联程）的套餐组合，还可立即享受50%优惠，让飞行旅程更加特别。
岘港开通连接俄罗斯、独联体与白俄罗斯直飞航线
5月23日，岘港市旅游促进中心与安克斯越南贸易与旅游有限责任公司在岘港国际机场联合举行仪式，欢迎由安克斯越南与越捷航空合作运营的首趟莫斯科—岘港直飞航班抵达。该航班共载有377名旅客。
越捷新航线包括：河内—布拉格（捷克）、河内—阿拉木图（哈萨克斯坦）、胡志明市—科伦坡（斯里兰卡），以及自2026年8月19日起恢复的河内、胡志明市、海防、荣市、岘港飞往大叻的航线。飞往越南最具吸引力的旅游目的地如河内、胡志明市、海防、岘港、富国岛、芽庄、顺化等地的航线也增加了班次，以满足民众和游客的需求。
立即预订越捷机票，享受现代节油机队、丰富多样的热餐菜单（融合越南和国际风味，如辰河粉、面包、冰奶咖啡等）带来的完美飞行体验，以及机组人员专业、亲切、贴心的服务，还有在万米高空上举行的精彩文化艺术活动。
新一代航空公司越捷航空引领越南、区域乃至世界航空业的革命。凭借卓越的成本管理、运营和运行能力，越捷为旅客带来节约、灵活的飞行机会，提供多样化服务，满足客户的各种消费需求。
越捷航空是国际航空运输协会的正式成员，并持有IOSA运营安全认证。这家越南最大的私营航空公司被权威机构AirlineRatings评为全球最高7星安全评级，被AirFinance Journal评为全球最佳运营和财务健康50强之一，并持续获得Skytrax、CAPA、AirlineRatings等权威机构颁发的最佳低成本航空公司奖项。
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