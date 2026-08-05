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越南国防部副部长阮新疆大将会见美国太平洋司令部司令

阮新疆强调，越南始终将美国视为最重要的伙伴之一。随着越美双边关系的积极发展势头，两国防务合作近年来在多个领域取得了务实成效。

越南国防部副部长阮新疆大将与美国太平洋司令部司令、海军上将萨缪尔·帕帕罗。图自越通社
越南国防部副部长阮新疆大将与美国太平洋司令部司令、海军上将萨缪尔·帕帕罗。图自越通社

越通社河内——8 月 5 日，越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将在河内会见了美国太平洋司令部司令、海军上将萨缪尔·帕帕罗(Samuel Paparo)。

会见中，阮新疆强调，越南始终将美国视为最重要的伙伴之一。随着越美双边关系的积极发展势头，两国防务合作近年来在多个领域取得了务实成效。

阮新疆指出，越南高度重视并优先合作解决战争遗留问题；希望印太司令部继续发挥积极作用，推动美国议会、政府和战争部尽早批准为边和机场二恶英污染治理项目追加1.3亿美元预算，力争在2031年前完成该项目，为当地居民营造安全的生活环境。

关于未来合作，阮新疆希望双方有效落实所达成的合作共识，重点聚焦于解决战争遗留问题、国防工业、各军兵种合作、军医；继续协调配合，有效开展由东盟主导的各项机制框架内的合作活动。

阮新疆确认，越南将与美方密切配合，并为搜寻在战争中失踪的美国军人（MIA）工作提供最有利条件；同时建议美方加强共享与在战争中牺牲的越南军人相关的信息、资料和遗物，并协助提升战争遗骸 DNA 鉴定能力，助力有效推进越南政府发起的“全面推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作的500个昼夜行动”。

萨缪尔·帕帕罗海军上将高度评价美越合作关系，并明确指出，美国尊重越南“四个不”的国防政策。帕帕罗为近期越美防务合作取得的多项积极成果感到高兴，希望今后双边防务合作更加务实高效，重点关注解决战争遗留问题、人员训练、军医等领域。

关于解决战争遗留问题，萨缪尔·帕帕罗确认，美国承诺将积极与越方在扫雷、信息共享、提升战争遗骸 DNA 鉴定能力等方面开展合作，助力有效推进越南政府发起的500个昼夜行动。（完）

越通社
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