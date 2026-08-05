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☕️越通社新闻下午茶（2026.8.5）

越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！

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越共中央总书记、国家主席苏林主持召开指导委员会第一次会议 图自越通社

越通社河内——8月5日上午，越共中央总书记、国家主席苏林以越共中央关于总结实践和研究修改、补充《越南共产党章程》指导委员会主任身份，主持召开指导委员会第一次会议。苏林在会上强调，此次党章修改的根本目标，是建设一部科学严谨、简明精炼、便于执行且具有长远生命力的党章，以更好适应国家步入新发展阶段对执政能力提出的更高要求。阅读全文

·泰国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰（Sophon Zaram）8月5日上午抵达河内，开始应越南国会主席陈青敏邀请，从8月5日至7日对越南进行正式访问。阅读全文

·按越南第十六届国会第一次非常规会议议程，8月5日上午，国会听取了关于《〈越南国家银行法〉、〈反洗钱法〉和〈信贷组织法〉若干条款修改补充法（草案）》的呈文和相关审查报告。阅读全文

·在《越南合同制境外就业法》（第 69/2020/QH14号法）实施近5年后，越南劳务输出活动取得了许多积极成果。然而，面对体制改革、数字化转型和管理方式革新的要求，部分规定已暴露出不足之处，需要进行修订和补充。阅读全文

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越南国防部副部长阮新疆大将与美国太平洋司令部司令、海军上将萨缪尔·帕帕罗。图自越通社

·8 月 5 日，越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将在河内会见了美国太平洋司令部司令、海军上将萨缪尔·帕帕罗(Samuel Paparo)。阅读全文

·中国福建省华侨大学海上丝绸之路研究院院长黄日涵教授就越共中央总书记、国家主席苏林近日在越共十四届三中全会上提出“四大转变”相关话题接受越通社驻京记者的采访时指出，从内在逻辑看，苏林总书记高瞻远瞩，深刻地认识到越南未来要持续高速发展就必须转变模式。阅读全文

·8月4日，2026年河内—法国经贸与旅游促进会议在巴黎举行。河内市领导代表以及来自越南驻法国大使馆、越南驻法国商务处、各贸易促进机构、行业协会以及众多法国企业的约60名代表出席了会议。阅读全文

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在荞麦花盛开的季节，两位赫蒙族少女在岩石嶙峋的景色中，展现了纯真的一面。图自越通社

·荞麦花节是一项重点文化旅游活动，旨在赞扬山区特色花卉之美，向国内外游客推广宣光省的自然景观和传统文化价值。阅读全文

·8月4日，2026年亚洲数学竞技场（AIMO）国际总决赛颁奖典礼在河内举行。这是AIMO国际总决赛首次在越南举办，吸引了来自22个国家和地区的约1300名选手参赛。 阅读全文

·在广治省西部边境的山坡上，“绿色军衔”战士的足迹不仅印在巡逻路上，也融入了乡亲们的劳动节奏中。阅读全文

·今年7月，越南水产品出口保持增长势头，为实现2026年出口额约125亿美元的目标奠定基础。但在上半年快速增长之后，主要出口市场需求放缓、竞争加剧以及贸易壁垒不断增加，使该行业面临的挑战更加凸显。阅读全文

·8月初，乂安省多个学校工地呈现一派紧张施工的景象。从山区到平原，数百间教室、多功能厅、图书馆、半寄宿食堂及辅助设施正赶在2026—2027学年开学前加紧完善。阅读全文

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在越南致力于实现两位数经济增长目标的背景下，提高外商直接投资（FDI）的吸引质量被确定为创造更多发展资源的重要动力之一。图自nhandan.vn

·在越南致力于实现两位数经济增长目标的背景下，提高外商直接投资（FDI）的吸引质量被确定为创造更多发展资源的重要动力之一。阅读全文

·8月4日下午，海防市科学技术局与韩国科学技术研究院（KIST）联合举办题为“KIST—海防技术桥梁：从研究到实际应用”的科学研讨会。这是海防市企业接触新技术解决方案、扩大国际合作并逐步提升创新能力的契机。阅读全文

·欧盟委员会近日启动了首次针对性磋商，旨在根据欧盟钢铁法规评估钢铁产品定义的适用范围，建立比此前钢铁保障措施更严格的贸易保护框架，可能直接影响越南对该市场的钢铁出口。阅读全文

·据越通社驻香港记者报道，2026年亚洲科学夏令营8月4日在中国香港特别行政区举行。各位演讲嘉宾在夏令营分享了各项研究成果，揭示了正在开展的项目及各专业领域的前景。每场分享会后，青年代表都有机会与各位科学家交流并答疑解惑。

·8月5日，胡志明市公安局出入境管理处表示，该市公安局工作组日前已配合有关职能部门，在河内内排国际机场口岸公安机关接收47名被美国遣返回国的越南公民。这是自2026年初以来，胡志明市接收被美国遣返公民人数最多的一次。

·2026年8月3日，河内市人民委员会颁布第3971/QĐ-UBND号决定，正式承认河东万福织绸工艺村为旅游景点。这是首都最著名工艺村之一在弘扬价值进程中的重要里程碑。（完）

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