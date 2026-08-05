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2026年荞麦花节：推广自然景观和传统文化价值的重要契机

荞麦花节是一项重点文化旅游活动，旨在赞扬山区特色花卉之美，向国内外游客推广宣光省的自然景观和传统文化价值。

在清晨的阳光下，赫蒙族女孩在荞麦花盛开的山谷中摆姿势拍照。图自越通社
在清晨的阳光下，赫蒙族女孩在荞麦花盛开的山谷中摆姿势拍照。图自越通社

越通社宣光省——荞麦花节是一项重点文化旅游活动，旨在赞扬山区特色花卉之美，向国内外游客推广宣光省的自然景观和传统文化价值。

按宣光省人民委员会关于2026年第十二届荞麦花节的组织计划，今年荞麦花节主题为 “岩石之地的回响”，其开幕式将于11月6日晚在同文乡青年广场举行。游客将能欣赏精彩的文艺演出，并沉浸于富有民族特色的篝火交流活动之中。

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在荞麦花盛开的季节，两位赫蒙族少女在岩石嶙峋的景色中，展现了纯真的一面。图自越通社

在荞麦花节系列活动框架内，2026年越中（宣光）国际贸易博览会将于11月5日至11日在宣光省体育综合体举行，共设300个展位。“一乡一品”（OCOP）产品及特色农产品展示空间自11月3日至7日在同文古街举行。另外，还包括许多丰富多彩的活动，如第二届“石之精神”摇滚演出、传统民间游戏、体育赛事和文艺活动等。

宣光省人民委员会表示，本届荞麦花节将为游客带来独特而难忘的体验，助力推动旅游业成为当地重要经济产业。为服务荞麦花节并吸引更多游客，各地已主动种植400公顷荞麦花，确保荞麦花在开幕周盛放，并从2026年10月至12月在多个著名景点持续绽放。

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在荞麦花盛开的季节，两位赫蒙族少女在岩石嶙峋的景色中，展现了纯真的一面。图自越通社

基于荞麦花的独特吸引力，2015年原河江省首次举办荞麦花节。至今，荞麦花节已成为年度重要活动，被视为极具特色与创新性的旅游产品，展现了越南最北端地区的独特魅力。（完）

越通社
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