河内正式承认河东万福织绸工艺村为旅游景点

越通社河内——2026年8月3日，河内市人民委员会颁布第3971/QĐ-UBND号决定，正式承认河东万福织绸工艺村为旅游景点。这是首都最著名工艺村之一在弘扬价值进程中的重要里程碑。



该市决定不仅肯定了数代传承的文化、历史和传统手工艺价值，也为地方发展遗产保护与旅游相结合注入了动力。



作为越南历史最悠久且仍在运营的织绸工艺村之一，万福早已成为河内传统手工艺的象征。



据河东坊人民委员会说明文件，万福织绸工艺村现有4000多户家庭，人口约1.46万人，位于距离河内市中心西南约10公里的沚江畔。整个区域规划保护和开发面积54.68公顷，旨在打造首都特色的工艺村与旅游结合空间。



提到万福，人们立刻想到那些柔软光滑的丝绸，它们已成为越南传统纺织业的象征。据保存的神谱记载，这里的织绸工艺与阿丽堤娘有关，她被村民尊奉为村城隍。相传在9世纪中叶，她传授村民种桑、养蚕、缫丝、织绸技艺，为一个延续并发展了一千多年的工艺村奠定了基础。



早在20世纪初，万福丝绸就已在法国马赛、巴黎等多个国际博览会上展出，并被评价为印度支那最精美的手工艺产品之一。该村多位艺人连续在国内外展览会上获奖，助力万福丝绸品牌走出越南国门。



历经数百年，万福丝绸不仅是手工艺品，更成为文化象征，拥有数十种丝绸、锦缎产品及极具民族特色的花纹图案。在众多传统工艺村面临困境的背景下，万福艺人仍不断改进技术，创造高品质丝绸产品，适应现代需求的同时仍保留传统织造技艺的精髓。



这些努力获得了多项重要荣誉：万福于2001年被认定为传统蚕丝织绸工艺村；2011年万福丝绸获得“升龙金品牌”称号；2023年织绸技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。特别是2025年初，万福成为越南首批加入世界手工艺城市网络的两个工艺村之一，助力提升越南丝绸品牌的国际地位。



可以说，被认定为旅游景点不是起点，而是数代人传承、保护和弘扬工艺村价值的成果。同时，这也符合河内文化产业发展方向——传统工艺村不仅是生产场所，更成为创意、体验和文化推广的空间。（完）

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