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越南第十六届国会第一次非常规会议：将建筑与地域文化遗产价值保护和弘扬相结合

8月5日上午，按越南第十六届国会第一次非常规会议议程，国会听取关于《建筑法若干条款修改补充法（草案）》的呈文和审查报告。

建设部部长陈鸿明发表讲话。图自越通社
建设部部长陈鸿明发表讲话。图自越通社

越通社河内——8月5日上午，按越南第十六届国会第一次非常规会议议程，国会听取关于《建筑法若干条款修改补充法（草案）》的呈文和审查报告。

建设部部长陈鸿明表示，《建筑法若干条款修改补充法（草案）》对现行《建筑法》中的14条进行修改、补充、调整或替换，废除4条，保留23条。在建筑管理方面，该草案明确了“建筑中的民族文化特色”的内涵，将建筑与区域文化遗产价值保护和弘扬相结合；鼓励发展具有地域特色、符合各地自然、历史和社会条件的建筑，构建识别、评估和保护具有价值建筑工程的机制，推进越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议制度化。

该草案还完善建筑管理工具，特别是建筑管理规定和建筑设计方案竞赛机制（第14条、第15条、第17条），满足新纪元立法和执法改革以及国家发展的要求。

同时，法案还整合并补充了绿色建筑、可持续建筑及适应气候变化发展等相关要求（第11条、第12条及其他相关条款），进一步推动了越南文化发展方针的制度化进程。

国会科学技术与环境委员会主任阮青海在审查该内容时表示，该委员会基本赞同草案第5条的修改内容，以及关于按两级政府模式推进分级分权、并赋予制定和颁布建筑管理规定权限的主张。同时，他强调需对大型民营房地产项目及湖畔、河岸、海滨区域的城市设计实施严格管控，以维护整体景观。此外，还应补充完善相关机制，着力提升城市空间质量，推动绿色建筑发展，促进节能增效，增强气候适应能力。

该委员会基本同意收窄需持有建筑执业资格的专业技术岗位范围，以简化行政审批环节；同时建议探索取消执业资格注册证书固定有效期（10年）的规定，改为实行基于继续教育学时（CPD学分）累积情况的注册有效性动态管理机制，即注册状态随学分达标情况自动延续。对于免于执业资格要求的有关岗位，宜采用“告知承诺制”并辅以严格的事中事后监管措施。

针对BIM的强制性应用，不应一刀切地统一实施，而应分步推进，适用范围限定于一级、特级及公共投资项目，以防造成不必要耗费，同时减轻企业合规成本压力。（完）

越通社
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