第33次外交会议：党际外交与民间外交全体会议召开

越通社河内——在第33次外交会议框架内，8月5日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在河内出席党际外交与民间外交全体会议并发表讲话。



会议通过视频连线至34个地方和越南驻外代表机构，集中讨论提升党际外交和民间外交效能的具体措施；提高党际外交、国家外交和民间外交之间的协调配合效率，以及发挥越南驻外代表机构在服务国家发展中的作用。



“关键性、经常性”任务



陈锦秀代表中央政治局、中央书记处发表讲话时强调，在各个历史时期，党际外交、国家外交和民间外交始终密切配合，为建国卫国事业、维护和平稳定环境、保卫主权、扩大对外关系、动员发展资源和提升越南国际地位作出了重要贡献。



在党际外交方面，陈锦秀评价该项工作在广度和深度上均取得了发展，为巩固政治基础、定向国家间关系作出了贡献。接触机制、代表团互访、战略对话、理论交流、干部培训和多方合作继续得到推进，帮助合作伙伴更加了解越南共产党的领导作用和越南政治制度。



越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀发表讲话。图自越通社

民间外交在思维、内容和活动方式上也有许多积极转变；扩大了合作伙伴网络，加强了参与区域和国际民间机制，为对外信息工作、国家形象推广和动员国际资源服务发展作出了贡献。



陈锦秀强调，越共十四大确定对外工作是“关键性、经常性”任务。在新背景下，要求有效落实十四大决议和中央各项战略决议，按照越共中央总书记、国家主席苏林的指导精神，大力革新思维，提高组织实施效能。



发挥综合力量，有效实现国家对外目标



陈锦秀要求继续革新对党际外交和民间外交的认识，使所有活动服务于国家快速可持续发展的目标；主动巩固政治互信，增强国际共识，及早处理涉及国家利益的问题；推进高素质人力资源培训、创新、数字化转型、可持续发展和国家治理能力提升等方面的合作。



与此同时，继续提高对党际外交、民间外交的地位和作用的认识，以及对党际外交、国家外交和民间外交三大对外支柱协调配合、同步推进的重要性的认识。



在党际外交方面，中央书记处常务书记要求继续深化与各政党的关系，特别是邻国、大国和重要伙伴的执政党；发挥高层会晤、战略对话、理论研讨会、政治磋商、干部培训和多边事务等机制的有效作用。



在民间外交方面，需要从友好交流转向利益对接和构建可持续合作；发挥地方、企业、民众和海外越南人的作用；提升外国非政府组织工作效能，加强对外信息工作，推动民间外交活动的革新、专业化和数字化转型。



陈锦秀还强调建设清正廉洁、坚强有力的党组织的要求；重视培养具有政治定力、专业水平高、熟悉所在区域和新领域的外交干部队伍；以国家和民族利益为根本遵循，同时构建吸引和重用人才的机制，以工作实效为衡量标准。（完）